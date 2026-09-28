Il Prefetto di Brindisi ha ricevuto, nella mattinata odierna, accompagnati dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Agostino Scala, i cinque nuovi Ufficiali dell’Arma recentemente assegnati ai Reparti operanti nella provincia: Maggiore Roberto Rampino, C.te Compagnia di Brindisi, Capitano Francesco Lonigro, C.te Compagnia di Fasano, Capitano Daniele Lanna, C.te Compagnia di Francavilla Fontana, Capitano Alessandro Contente, C.te Compagnia di San Vito dei Normanni, Ten. Pasquale Cesarano, C.te Nucleo Operativo Radiomobile Compagnia di Brindisi.

L’incontro ha rappresentato un significativo momento di conoscenza istituzionale e di confronto sui principali profili connessi all’attività di tutela della sicurezza pubblica e di presidio della legalità sul territorio.

Nel rivolgere agli Ufficiali un caloroso benvenuto, il Prefetto ha formulato i più sinceri auguri di buon lavoro per il nuovo incarico, esprimendo piena fiducia nelle loro capacità professionali e nel contributo che sapranno assicurare all’azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminosi. È stata altresì ribadita l’importanza della costante collaborazione tra la Prefettura e l’Arma dei Carabinieri, quale presupposto essenziale per garantire efficaci risposte alle esigenze di sicurezza della collettività.