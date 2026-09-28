

L’intera città di Brindisi è stata idealmente presente, questo pomeriggio, lunedì 28 settembre, all’accoglienza dei calzari di San Francesco d’Assisi, reliquia la cui “Peregrinatio” raggiunge il capoluogo adriatico in occasione dell’VIII centenario del transito di Francesco, avvenuto il 3 ottobre 1226.

Ad accogliere le reliquie, infatti, assieme alla Comunità parrocchiale di San Francesco d’Assisi, al quartiere La Rosa, guidata da don Cosimo Schena, il prefetto di Brindisi, Guido Aprea, e il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, mentre la solenne celebrazione eucaristica successiva è stata celebrata da mons. Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto e Presidente della Conferenza episcopale pugliese.

“Al di là del suo ruolo, celebrato da secoli dalla Chiesa, la figura di Francesco rimane centrale ancora oggi per la sua vita dedicata alla fratellanza, alla vicinanza ai più deboli, alla capacità di costruire comunità, che nel corso dei secoli sono state costantemente nei luoghi in cui si vivono le difficoltà”, ha detto il sindaco Giuseppe Marchionna, nel suo breve intervento, durante il quale ha ringraziato il parroco don Schena e l’arcivescovo Giuseppe Satriano, per la condivisione dell’iniziativa. “È un onore partecipare a questo momento di raccoglimento – ha proseguito – ed è simbolica la circostanza che questa reliquia, oggi e per una settimana, sarà qui a testimoniare, ad una città intera, che la scelta della povertà è forse anche una scelta di vita, una scelta di prospettiva, rispetto alla quale richiamare ciascuno ai propri ruoli e ai propri doveri di cittadini”.

La reliquia resterà in Città, sempre nella chiesa parrocchiale di San Francesco d’Assisi, al quartiere La Rosa, fino al 4 ottobre prossimo e sarà esposta alla venerazione dei fedeli dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 20.00.