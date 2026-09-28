Martedì 29 settembre 2026, alle ore 19.30, presso l’Oratorio della Parrocchia San Michele, sarà presentato il docufilm “Nel nome di Michele. Un Santo Patrono, una Chiesa, una Confraternita”, curato dal giornalista Francesco Pepe, con la regia di Mimmo Migailo e la produzione di Pepe Mediagroup.

Prosegue il percorso di valorizzazione della memoria, dell’identità e del patrimonio culturale di San Michele Salentino promosso dall’Assessorato alla Cultura dell’Amministrazione comunale attraverso “San.Michele.Salentino / Voci.doc – Storie che restano”, il progetto di narrazione audiovisiva del Pepe Mediagroup nato per raccogliere e restituire alla comunità storie, persone, luoghi e testimonianze che ne custodiscono l’identità.

La scelta della data assume un significato particolare: il 29 settembre, giorno dedicato a San Michele Arcangelo, il racconto audiovisivo torna nel cuore della comunità per ricostruire il profondo legame che unisce San Michele Salentino al suo Patrono. Un rapporto che nasce dalla devozione religiosa e che, nel corso del tempo, è diventato storia collettiva, senso di appartenenza, tradizione e patrimonio immateriale della comunità. A testimoniare la profondità di questo legame è anche la Chiesa Madre, dedicata proprio a San Michele Arcangelo, che quest’anno celebra il 150° anniversario della sua costruzione.

Il docufilm nasce infatti con l’intento di andare oltre il semplice racconto della devozione per restituire, attraverso immagini, documenti e testimonianze, una parte della storia sociale e religiosa del paese. Al centro vi sono il culto di San Michele Arcangelo, la Chiesa a lui intitolata e la Confraternita, osservati come luoghi fisici e simbolici nei quali generazioni di sanmichelani hanno costruito relazioni, condiviso riti e tramandato gesti, memorie e forme di partecipazione comunitaria.

“Nel nome di Michele” compone così un mosaico di voci nel quale la storia ufficiale e la microstoria incontra quella più intima e popolare. Le testimonianze dei confratelli, i simboli e gli abiti della confraternita, le ricorrenze dedicate al Santo, i gesti della festa e della devozione diventano frammenti di un patrimonio che appartiene all’intera comunità. Il racconto si allarga anche al più ampio culto micaelico e al legame con Monte Sant’Angelo, inserendo la devozione locale all’interno di una tradizione religiosa e culturale che attraversa da secoli il Mezzogiorno.

L’iniziativa sarà aperta dai saluti istituzionali del Sindaco di San Michele Salentino, Giovanni Allegrini, e dell’Assessora comunale alla Cultura, Tiziana Barletta, a testimonianza dell’impegno dell’Amministrazione nel recuperare e valorizzare non soltanto i beni materiali, ma anche quel patrimonio di memorie, pratiche, testimonianze e tradizioni che contribuisce a definire l’identità culturale del territorio.

Interverranno don Tony Mameli, parroco della Parrocchia San Michele, e Franco Laveneziana, delegato della Confraternita San Michele Arcangelo. Interverrà Francesco Pepe, giornalista e curatore del docufilm.

Ad accompagnare la presentazione sarà inoltre il contributo di Rosa Parisi, docente universitaria e antropologa dell’Università del Salento, chiamata a offrire una lettura antropologica del rapporto tra devozione, ritualità, memoria e comunità, ampliando la riflessione sul valore delle pratiche religiose come patrimonio culturale e sociale.

“Il docufilm – spiega il sindaco Giovanni Allegrini – rappresenta un ulteriore tassello di “Voci.doc – Storie che restano”, progetto che punta alla costruzione progressiva di un archivio audiovisivo della memoria di San Michele Salentino. Si tratta di un lavoro di ricerca e restituzione attraverso il quale le testimonianze del presente possano diventare fonti per il futuro. Dopo aver rivolto lo sguardo alle personalità e alle storie capaci di raccontare San Michele Salentino attraverso l’arte e le esperienze individuali – continua il primo cittadino – , questa nuova produzione entra nel cuore della memoria collettiva e della demologia e antropologia locale. Perché raccontare un territorio significa anche interrogare i suoi simboli, ascoltare chi ne custodisce la memoria e comprendere come, dietro un rito ripetuto nel tempo, possa continuare a vivere la storia di una comunità”.

L’appuntamento è per martedì 29 settembre 2026, alle ore 19.30, presso l’Oratorio della Parrocchia San Michele di San Michele Salentino, per la presentazione e proiezione del docufilm “Nel nome di Michele. Un Santo Patrono, una Chiesa, una Confraternita”.