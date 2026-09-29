L’I.I.S.S. “Ferraris De Marco Valzani” – Polo Tecnico Professionale “Messapia” presenta il “Messapia” Sound Experience @ SNIM 2027, un progetto culturale, didattico e professionalizzante che si svolgerà a Brindisi dal 21 al 24 ottobre 2027, all’interno dello SNIM – Salone Nautico Internazionale di Puglia.

Quattro giornate dedicate alla musica, allo spettacolo e alle professioni dell’audiovisivo, con concerti, workshop, interviste e momenti di confronto con artisti, tecnici, producer, associazioni e realtà del territorio che dialogheranno sulla Musica e il Mare tra ispirazioni, contaminazioni, esperienze in cui il Mare è un “compagno” di vita e di avventure.

Suddivisi in team operativi affiancati da docenti, service audio-luci e professionisti del settore, gli studenti del Polo “Messapia”, trasformeranno lo SNIM in un grande contenitore culturale che ospiterà artisti ed esperti e gestiranno direttamente riprese video, regia live, interviste, fonica, creazione di contenuti multimediali e documentazione d’archivio. Un’esperienza immersiva pensata per trasferire competenze tecniche e organizzative spendibili nel mercato del lavoro culturale e dello spettacolo.

In programma:

• 21 ottobre 2027 – Produzione musicale e ricerca sonora con Last Floor Studio

Last Floor Studio è una realtà di produzione musicale con sede a San Michele Salentino, attiva nel campo della musica elettronica, della ricerca sonora e della valorizzazione di nuove identità artistiche. Attraverso interviste e workshop dedicati alla produzione musicale, al sound design, al ruolo del producer, alla costruzione di un progetto artistico e al rapporto tra musica e territorio, il Mare sarà al centro della ricerca e della sperimentazione musicale.

• 22 ottobre 2027 – La musica da film con l’Orchestra di Fiati Chimienti

L’Orchestra di Fiati Chimienti di Montemesola, diretta dal M° Lorenzo De Felice, terrà un Concerto dedicato alla musica dei film che hanno raccontato il “Mare”, con immagini, racconti e un workshop dedicato al rapporto tra musica e cinema, alla scrittura per immagini, all’orchestrazione, alla gestione tecnica dell’ensemble e al dialogo tra direttore, musicisti, fonico e regia audiovisiva.

• 23 ottobre 2027 – Arte, inclusione e responsabilità sociale: “The Great Show”

The Great Show, spettacolo inclusivo a cura dell’Associazione Atto Terzo, in collaborazione con AutnotOut, attraverso il genere del Musical, con canto, recitazione, coreografia, luci e video, affronterà il tema dell’inclusione e della partecipazione. AutnotOut, impresa sociale nata a Brindisi, porterà nel progetto la propria esperienza legata alla valorizzazione delle capacità delle persone adulte con autismo e alla costruzione di opportunità concrete di partecipazione, lavoro e responsabilità sociale. Ancora una volta il tema sarà il Mare.

• 24 ottobre 2027 – Pop, elettronica e lo Showcase degli studenti con Triode Music Crew

Il collettivo Triode Music Crew, con la sua Etichetta Discografica indipendente ed i tre Studi di Registrazione, esplorerà la produzione pop ed elettronica contemporanea con approfondimenti sulle fasi del workflow musicale: dalla pre-produzione all’editing, dal mix e mastering fino al setup live e alla distribuzione digitale. Showcase ufficiale dei prodotti audiovisivi realizzati dagli studenti del Polo “Messapia” all’insegna dell’unico lait-motive, il Mare, nelle sue poliedriche espressioni musicali.

A conclusione di ciascuna giornata, DJ set a cura di ME ART, associazione impegnata nella promozione di arte ed eventi sul territorio, per allietare i visitatori presenti allo SNIM.

«Polo Messapia Sound Experience – afferma il Dirigente scolastico Rita Ortenzia De Vito – nasce per dimostrare che la scuola pubblica può concretamente essere incubatore di professioni e polo di attrazione culturale. All’interno dello SNIM, dove la nautica incontra l’identità del nostro mare, facciamo risuonare la creatività dei nostri giovani, offrendo loro un banco di prova reale nel mondo dello spettacolo».