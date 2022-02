Riprende la fervente attività dell’Associazione A.Gi.Mus. di Francavilla Fontana, diretta dal presidente e direttore artistico Antonio Curto. In programma un’intensa rassegna concertistica che, dal 27 marzo fino al 5 giugno 2022, vedrà esibirsi sul palco giovani nomi illustri della scena nazionale.

Un cartellone ricco e variegato, composto da ben dieci concerti con protagonisti pianisti straordinari, provenienti da diverse regioni italiane, come Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Lazio e Puglia, e risultati i vincitori assoluti dei concorsi nazionali e internazionali organizzati dalla stessa A.Gi.Mus. nel corso dello scorso anno.

L’intera rassegna si svolgerà presso l’Auditorium della Scuola Musicale Comunale, in via d’Annunzio, a Francavilla Fontana. Il primo momento musicale è previsto per domenica 27 marzo, alle ore 18.30, con in scena Gianluca Faragli che eseguirà musiche di Schubert, Beethoven, Scarlatti e Bach. Nei concerti successivi suoneranno Federico Bucaioni, Lucia Paradiso, Mattia Groppello, Alessandro Artese, Noemi Aurora Cofano, Annastella Caragiulo e Antonio Argentieri.

Gli ingressi, fino ad un massimo di 40 per via delle restrizioni ancora in atto, sono liberi e con obbligo di prenotazione online del posto (da farsi sul sito www.agimusfrancavilla.com) e obbligo di esibizione Green Pass Rafforzato.

La rassegna è patrocinata dal Comune di Francavilla Fontana, Miur, Mibact, Scuola Musicale Comunale, con il supporto di main sponsor come Agic Technology e Soavegel.