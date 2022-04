L’arte musicale si manifesta a scuola attraverso la didattica inclusiva.

La classe 4B dell’IISS “Ferraris De Marco Valzani” Polo Messapia Brindisi, coordinata dai docenti di materie audiovisive, prof. Simone Salvemini e prof.ssa Debora Lecci, e dai docenti di sostegno, prof.ssa Anna Paola Guido e Milena Russo ha lavorato a un nuovo progetto musicale pubblicato il 6 aprile 2022 sulla piattaforma digitale YouTube.

Con il brano “Zero Chance” del rapper Real Poor, la classe 4B “Servizi Culturali e dello Spettacolo” ha dato forma visiva alle inquietudini ed alle illusioni di una generazione alla ricerca di risposte concrete.

La canzone è un rap cantato in italiano che presenta un linguaggio creativo e uno stile originale, tipico di questa musica e del mondo giovanile, in grado di cogliere e trasformare in rima i disagi e le angosce delle nuove generazioni.

Il videoclip, ambientato a Brindisi a Punta del Serrone e nel laboratorio audiovisivo e nei dintorni dell’Istituto “De Marco”, è stato interamente ideato, girato e montato dagli studenti.

Si rimane affascinati e rapiti dal modo in cui questo progetto scolastico si pone nei confronti della musica, dei giovani e delle tematiche sociali.

Gli studenti e gli stessi docenti trovano un perfetto senso compiuto nella loro esposizione e nuova esperienza sperimentale.

