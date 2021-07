IN VILLA COMUNALE, LA PRIMA EDIZIONE DEL TROFEO DI BASKET CSI CITTA’ DI MESAGNE

Ha inizio questa sera, martedì 20 luglio e proseguirà domani mercoledì 21 luglio 2021, in Villa Comunale a Mesagne, il 1° Trofeo di Basket CSI “Città di Mesagne”. L’evento sportivo inserito nel calendario delle iniziative di Mesagne Estate 2021,è organizzato dal Comitato Provinciale del C.S.I. – Centro Sportivo Italiano di Brindisi, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Mesagne. Scenderanno in campo gli atleti Under 14 delle squadre Nuova Pallacanestro Monteroni, Aurora Brindisi, Fortitudo Francavilla Fontana, guidata dal coach mesagnese Davide Olive, Virtus Taranto. Le gare si svolgeranno nel rispetto delle regole anti-covid.

I cittadini potranno partecipare rispettando il distanziamento e le norme anti-covid.