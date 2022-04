Domenica 17 e lunedì 18 aprile, in occasione delle festività di Pasqua e Pasquetta, la Aps Le Colonne propone delle visite guidate con aperture e turni straordinari in due splendidi castelli del brindisino, Forte a Mare a Brindisi e il Castello Dentice di Frasso a Carovigno.

Forte a Mare, suggestiva struttura difensiva sull’isola di Sant’Andrea, accoglierà i visitatori secondo i seguenti turni di visita: ore 10,00-11,00-12,00-16,30-17,30 e 18,30.

Le visite, disponibili in varie lingue, sono guidate da personale abilitato e hanno una durata di 50 minuti circa.

La prenotazione è obbligatoria ed è possibile effettuarla chiamando al numero 3792653244 o inviando una mail a segreterialecolonne@gmail.com.

Il Castello Dentice di Frasso di Carovigno, nato come struttura difensiva probabilmente in epoca normanna e successivamente trasformato in dimora gentilizia, aprirà le sue porte dalle ore 10 alle 13,30 e dalle ore 16,30 alle 19,30. Si possono richiedere visite guidate da personale abilitato previa prenotazione obbligatoria.

Per richiedere informazioni ed effettuare la prenotazione chiamare al numero 3791092451 o inviare una mail a castellodicarovigno@gmail.com.

Comunicato stampa Ass. Le Colonne