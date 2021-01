Si informano i signori utenti che a far data dal 01 al 26 febbraio c.a., si procederà con il rinnovo dei pass per residenti e degli abbonamenti per i lavoratori del centro storico.

Per snellire le operazioni e ridurre al minimo indispensabile gli assembramenti, si invitano gli interessati ad anticipare a mezzo posta elettronica, all’indirizzo parcheggi@brmultiservizi.it, la richiesta di rinnovo, allegando la ricevuta del bonifico per l’importo dovuto, Iban IT60O0103015900000001980476.

Più precisamente:

1) pass annuale per residenti e domiciliati, ad esclusione di zona rossa, aree apu e ztl, € 70 (60€ tariffa + 10€ istruzione pratica). Causale bonifico “rinnovo pass residenti 2021 zona blu”. Allegare copia libretto di circolazione e documento di riconoscimento, indicando il numero del pass posseduto;

2) pass residenti/domiciliati, comprensivo di aree apu, ztl e zona rossa, € 100 (90€ tariffa + 10€ istruzione pratica). Causale bonifico “rinnovo pass residenti 2021 zona rossa”. Allegare copia libretto di circolazione e documento di riconoscimento, indicando il numero del pass posseduto;

3) pass seconda auto residenti/domiciliati, ad esclusione di zona rossa, aree apu e ztl, 30€/mese tariffa + 10€ istruzione pratica). Causale bonifico “rinnovo pass seconda auto residenti 2021 zona blu”. Allegare copia libretto di circolazione e documento di riconoscimento, indicando il numero del pass posseduto;

4) pass lavoratori “light”, ad esclusione di zona rossa, aree apu e ztl, € 130 se annuale (€ 120 tariffa + 10€ istruzione pratica) o 70€ semestrale (60€ tariffa + 10€ istruzione pratica). Causale “rinnovo abbonamento light annuale/semestrale 2021”. Allegare la modulistica scaricabile dal sito www.brmultiservizi.it – Servizi – Gestione parcheggi a pagamento – unitamente alla carta di circolazione, documento di riconoscimento, attestato di servizio o certificato CCIAA per le attività commerciali;

5) pass lavoratori “full”, ad esclusione di zona rossa, aree apu e ztl, € 230 se annuale (€ 220 tariffa + 10€ istruzione pratica) o 120€ semestrale (110€ tariffa + 10€ istruzione pratica). Causale “rinnovo abbonamento full annuale/semestrale 2021”. Allegare la modulistica scaricabile dal sito www.brmultiservizi.it – Servizi – Gestione parcheggi a pagamento – unitamente alla carta di circolazione, documento di riconoscimento, attestato di servizio o certificato CCIAA per le attività commerciali;

6) abbonamento per medici di base e pediatri, ad esclusione di zona rossa, aree apu e ztl, € 70 se annuale (60€ tariffa + 10€ istruzione pratica) o 40€ semestrale (30€ tariffa + 10€ istruzione pratica). Causale “rinnovo abbonamento medici annuale/semestrale 2021”.

Allegare la modulistica scaricabile dal sito www.brmultiservizi.it – Servizi – Gestione parcheggi a pagamento – unitamente alla carta di circolazione e documento di riconoscimento.

A seguito della richiesta di rinnovo, sarà cura dell’ufficio contattare gli interessati per il ritiro del titolo di sosta.

Sarà comunque possibile, per quanti non hanno la possibilità di ricorrere agli strumenti informatici, di presentarsi presso gli uffici della Brindisi Multiservizi Srl, nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 11:30

lunedì e giovedì, dalle 15:30 alle 16:30