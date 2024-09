A ottobre, in oltre 2.000 piazze italiane tornerà il Ciclamino, fiore simbolo della ricerca sulla fibrosi cistica, distribuito dai volontari delle Delegazioni e dei Gruppi di Sostegno FFC Ricerca, protagonisti, con il Presidente FFC Ricerca Matteo Marzotto, del nuovo spot di ingaggio per una community sempre più partecipata ed estesa. Per tutto il mese, un fitto calendario di eventi e iniziative di informazione e raccolta fondi animerà il territorio nazionale per sensibilizzare sulla malattia genetica grave, tra le più diffuse, senza

ancora una cura risolutiva.

La XXII Campagna Nazionale FFC Ricerca è stata presentata oggi a Roma nell’ambito della prima settimana di sensibilizzazione sul test del portatore sano FC, lanciata dalla Fondazione dal 23 al 29 settembre, per aumentare la conoscenza della malattia e del test del portatore sano di fibrosi cistica.

Illustrati anche i 17 nuovi progetti di ricerca finanziati dalla Fondazione per un investimento complessivo di oltre 2.280.000 euro in tre anni.

A dare l’avvio alla Campagna Nazionale sarà la XII edizione del Charity Bike Tour in programma dal 3 al 5 ottobre.

Dal 3 al 5 ottobre i bikers pedaleranno da Caserta a Lecce lungo un percorso di 500 chilometri in 15 tappe che toccherà le località di Benevento, Palo Del Colle, Altamura, Matera, Montescaglioso, Massafra, Noci, Alberobello, Grottaglie e, il 5 ottobre, alle ore 13,00, farà tappa a Torre Santa Susanna, in Piazza Umberto I.

Ad accoglierli ci sarà la delegazione Torre/Brindisi e il Sindaco Michele Saccomanno, con l’amministrazione comunale, le associazioni di volontariato del territorio e la cittadinanza Torrese.

Accanto al presidente della Fondazione Matteo Marzotto, ideatore dell’iniziativa charity sportiva che in 11 anni ha raccolto oltre 630.000 euro destinati al finanziamento di progetti di ricerca, saranno presenti anche Davide Cassani, commentatore sportivo ed ex CT della nazionale di ciclismo italiana, la triatleta Alessandra Fior, l’ex campione di ciclismo Francesco Moser e lo storico nucleo di bikers composto da Max Lelli, Iader Fabbri e Fabrizio Macchi. Con loro pedalerà anche Edoardo Hensemberger, ragazzo con FC e testimonial della Fondazione.

Nelle quattro giornate di tour i volontari delle Delegazioni e dei Gruppi di sostegno locali promuoveranno eventi e serate benefiche a sostegno della ricerca FC oltre ad accogliere i bikers a ogni tappa. L’iniziativa è realizzata con la media partnership di Italiaonline, La Gazzetta dello Sport e Corriere del Mezzogiorno; il supporto dell’agenzia fotografica SGP Italia; il contributo di Tecnomat, mainsponsor da due anni dell’iniziativa, e Jadea, oltre agli storici partner tra cui Castelli, IP e Vinicum.

Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica (FFC Ricerca)

Primo ente in Italia specificatamente dedicato alla ricerca sulla fibrosi cistica, riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica si avvale di una rete di oltre 980 ricercatori e del lavoro di più di 160 tra Delegazioni e Gruppi di sostegno attivi in tutte le regioni italiane e 5.000 volontari. Presieduta da Matteo Marzotto, dal 2002 a oggi FFC Ricerca ha investito più di 40 milioni di euro in 494 progetti di ricerca. I progetti, individuati a seguito di due bandi annuali, sono valutati e selezionati dal Comitato scientifico della Fondazione con il contributo di esperti internazionali.

Ufficio stampa scientifico FFC Ricerca | SEC Newgate Italia