Gli assessorati al Turismo dei comuni di Alberobello, Fasano, Monopoli e Polignano a Mare organizzano un webinar gratuito dedicato agli operatori del settore Alberghiero ed Extra-Alberghiero con l’obiettivo di implementare e facilitare la conoscenza del portale PayTourist, la piattaforma polifunzionale innovativa per la gestione ed il pagamento dell’Imposta di Soggiorno.



Il webinar orienterà gli operatori turistici tra tutte le opportunità e le funzioni del portale PayTourist, che regola la gestione e la riscossione automatizzata dell’Imposta di Soggiorno, oltre che diverse specifiche sezioni extra.



In particolare durante la sessione formativa verranno affrontati i seguenti argomenti:

• Registrazione delle strutture al portale online;

• Come usare la piattaforma per riunificare gli adempimenti;

• Registrazione degli ospiti per chi non ha un gestionale alberghiero;

• Registrazione dei movimenti per le strutture che possiedono già un gestionale alberghiero;

• Invio delle schede alloggiati alla Polizia di Stato;

• Invio dei flussi turistici all’osservatorio turistico regionale;

• Dichiarazioni, contabilità ed adempimenti automatizzati;

• Funzionalità aggiuntive, analisi dei dati sui turisti;

• Assistenza e supporto alle strutture;

• Spazio alle domande ed approfondimenti;

Ufficio Stampa

Città di Fasano