In un momento in cui la politica sembra troppo spesso trascinata nella palude della retorica vuota, è fondamentale ritornare alla sostanza delle questioni e agire con fermezza e pragmatismo. Questo pomeriggio, presso il Circolo PD di Carovigno in Piazza, abbiamo avuto l’onore di ospitare due figure di rilievo per il futuro dell’agricoltura locale: l’Assessore Regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, e il Consigliere Regionale del PD, Maurizio Bruno. Con sincero orgoglio e gratitudine, desideriamo ringraziarli per il tempo e l’impegno dedicato nel confrontarsi con le annose problematiche che affliggono il settore agricolo e dell’allevamento nel nostro territorio.

Accanto al comitato degli agricoltori uniti di Carovigno San Vito, abbiamo affrontato senza indugi le sfide che da troppo tempo gravano sulle spalle di chi lavora la terra e alleva il bestiame nella nostra comunità. È giunto il momento di passare dalle parole ai fatti, di lasciarci alle spalle la propaganda politica sterile e di concentrarci sulla ricerca di soluzioni concrete per le difficoltà che affrontiamo quotidianamente.

Il PD di Carovigno desidera esprimere un caloroso ringraziamento all’Assessore Donato Pentassuglia per la sua disponibilità e la sua comprensione risolutiva nei confronti degli agricoltori e degli allevatori della nostra comunità. Il suo impegno dimostrato rappresenta un segnale di speranza per un cambiamento reale e positivo nel rapporto tra le istituzioni e chi lavora la terra.

Tuttavia, questo non può essere un momento di riposo o di accontentarsi dei risultati finora ottenuti. Continueremo con rinnovata passione a battersi per ottenere risoluzioni pratiche e tangibili, perché il tempo dell’ascolto fine a se stesso è ormai giunto al termine. È ora di agire con determinazione e concretezza per garantire un futuro migliore per il settore agricolo e per l’intera comunità.

Le sfide che ci attendono sono molte e complesse, ma siamo convinti che con la collaborazione e l’impegno di tutti possiamo superarle. Il PD si impegna a continuare a lavorare fianco a fianco con gli agricoltori, gli allevatori e tutte le altre parti interessate per costruire un futuro più prospero e sostenibile per il nostro territorio.