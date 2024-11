La notizia della pubblicazione di concorsi e dell’avvio di procedure di mobilità per potenziare la dotazione organica con 37 medici, di diverse specializzazioni, da impiegare nei reparti dei presidi ospedalieri dell’Asl di Brindisi è la dimostrazione di un rinnovato impegno per affrontare le criticità nella sanità brindisina. È innegabile che diversi problemi nella sanità di questa provincia sono stati acuiti da pensionamenti, mobilità e addirittura dimissioni di medici che hanno causato un indebolimento e palesi difficoltà per le risposte che i cittadini si aspettavano dal sistema sanitario locale, comprimendo, alle volte, i loro diritti.

Il primo riscontro positivo e lungamente atteso, comunque, lo abbiamo avuto proprio in queste ore con la definizione della prima selezione concorsuale per 5 medici da impiegare presso la radiologia interventistica che, così, dopo ben 10 anni potrà ritornare ad essere pienamente operativa e garantire le opportune tutele alla salute soprattutto nei casi di urgenza ed emergenza all’ospedale ‘Perrino’, e sarà ulteriormente potenziata anche grazie alla imminente procedura pubblica per la qualificazione in unità operativa complessa.

Per questo ringraziamo il Presidente Michele Emiliano per il sostegno e l’attenzione e il Direttore Generale dell’Asl di Brindisi Maurizio De Nuccio per il suo instancabile lavoro finalizzato continuamente a trasformare in atti amministrativi le istanze e le sollecitazioni raccolte mediante la fase di ascolto giornaliero degli operatori e anche di semplici cittadini.

Ci auguriamo che a breve, sulla scorta di quanto fatto finora, si possa potenziare anche la dotazione di personale infermieristico e socio sanitario che rappresenta un grande valore aggiunto per le attività assistenziali e sanitarie.

Siamo fiduciosi che i concorsi indetti possano dare i frutti sperati e garantire un tangibile miglioramento della sanità brindisina.

Sarà obiettivamente un percorso lungo ma la volontà e la determinazione dimostrate dai vertici Asl di Brindisi fanno ben sperare in una auspicata normalizzazione dell’offerta sanitaria locale.

Maurizio Bruno consigliere regionale Puglia Pd

Francesco Cannalire, Alessio Carbonella e Denise Aggiano consiglieri comunali Brindisi Pd