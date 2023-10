I Cicloamici aderiscono all’iniziativa del WWF Brindisi di sensibilizzazione per l’agricoltura biologica e la valorizzazione delle aree naturalistiche intorno al Cillarese

Il progetto di prossimità del WWF

Il progetto di prossimità realizzato dal WWF Brindisi, Ente gestore della Casa di Quartiere MINIMUS e finanziato dal Comune di Brindisi.

Il progetto ha l’obiettivo di promuovere attraverso attività di sensibilizzazione l’agricoltura biologica e il consumo di prodotti bio, oltre a favorire la scoperta del territorio con l’attivazione di un nuovo servizio a Brindisi, di noleggio bici, mezzo di mobilità sostenibile per eccellenza.

Il 29 ottobre, a partire dalle 9:00, seconda escursione in bicicletta fino alla masseria Cillarese, percorrendo alcuni sentieri della campagna brindisina e mesagnese. I partecipanti avranno modo di conoscere il mondo delle api e del loro prodotto più importante per noi, il miele, il gruppo di acquisto del WWF Brindisi e la nuova campagna del WWF #IlPandaSiamoNoi, per ridare valore alle nostre scelte di consumo e costruire un nuovo modello di agricoltura sostenibile. Al termine ci sarà una degustazione, anche questa gratuita, di vini e prodotti locali.

Le biciclette, a pedalata assistita, saranno messe a disposizione gratuitamente dal WWF Brindisi, mentre per chi vorrà raggiungere la masseria con il proprio mezzo, l’appuntamento è alle 11:00, previa prenotazione al +39 339 654 2434

🍂 Programma dell’itinerario in bici da Brindisi

Raduno casa di quartiere Minimus Via Bastioni San Giorgio Partenza ore 9:00 Info e prenotazioni +39 3396542434

🍂 Programma da Mesagne a cura dei cicloamici

Raduno ore 9:00 a Mesagne da Piazza IV Novembre

Link google maps al punto di ritrovo (da raggiungere a piedi): https://maps.app.goo.gl/7NHhq8FoKvFH51no9

Partenza ore 9:15: Itinerario di andata lungo la Appia Claudia da Mesagne a brindisi

Itinerario

Da Mesagne, dopo un breve passaggio a masseria Masina percorrendo la direttrice dell’Appia Claudia incontreremo il gruppo del WWF partito da Brindisi . Insieme si percorrerà un tratto della vecchia Francavilla Brindisi per giungere a masseria Cillarese

Difficoltà e lunghezza: Itinerario facile lungo 35Km quasi tutto su strade secondarie ma asfaltate con brevi tratto di sterrato.

Pranzo buffet offerto dal Comune di Brindisi finanziatore del progetto del WWF

Rientro a Mesagne entro le ore 16

Info e capogita Giovanni Laresca ‭339 2464455‬

🍂 Costi

Non è richiesta una quota di partecipazione. I Cicloamici ricordano che è aperta la campagna di associazione 2024. L’associazione accetta liberi contributi da destinare alle attività di volontariato ambientale e alle spese di mantenimento della sede sociale

🍂 Iscrizioni:

Richiediamo cortesemente ai partecipanti di iscriversi mediante il modulo online. L’accesso al buffet sarà garantito ai primi 10 iscritti.