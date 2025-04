La penultima giornata del campionato di Serie A2 si disputerà sabato sera in occasione del turno di anticipo per le festività pasquali del weekend. Forlì e Brindisi si affronteranno in un match dal sapore di playoff, con le due squadre distanziate da sei punti in classifica con ambizioni di scalare posizioni importanti in griglia play-off e play-in.

Nel match di andata, Brindisi colse la prima vittoria stagionale dopo le tre sconfitte consecutive in avvio di campionato nella sfida casalinga del PalaPentassuglia contro la Unieuro Forlì con il punteggio finale di 82-63.

Una partita in cui coach Piero Bucchi finalmente potè contare sul rientro di Niccolò De Vico pur dovendo fare i conti con l’assenza a partita in corso di Vildera, rientrato dolorante in panchina dopo quindici minuti di gioco, e di Ogden a fine terzo quarto. MVP del match Bryon Allen autore di 24 punti con 7/9 da due, 5 assist, 2 rimbalzi, un recupero in 32 minuti di gioco per una valutazione pari a 21.

Palla a due in programma sabato 19 aprile alle ore 20:30 alla Unieuro Arena di Forlì.

Assente Niccolò De Vico; in dubbio Giovanni Vildera.

Le parole del giocatore Valtur Brindisi, Todor Radonjic, nelle ultime due stagioni giocatore della Pallacanestro Forlì con cui ha terminato al primo posto la regular season in entrambe le annate: “Forlì è un gruppo esperto che occupa il quarto posto in classifica e viene da un buon periodo di forma e risultati Sarà una gara molto fisica e intensa, in cui un fattore importante sarà sicuramente la lotta a rimbalzo. A questo punto della stagione ogni partita conta, vogliamo mettere in campo una bella prestazione per portare a casa una vittoria fondamentale per il finale di stagione”.

La società Valtur Brindisi si stringe attorno all’atleta Todor Radonjic, colpito nelle scorse ore dalla perdita dell’amata nonna. A lui, i suoi cari e tutta la sua famiglia il più affettuoso abbraccio dall’intero mondo biancoazzurro

Altri ex della partita sono Raphael Gaspardo e Demonte Harper. ‘Gas’ è stato protagonista ai massimi livelli in Italia e in Europa per tre stagioni in biancoazzurro dal 2019 al 2022. Oltre cento le presenze in competizioni di Legabasket Serie A e Basketball Champions League per un giocatore che si è fatto apprezzare dall’ambiente brindisino per serietà e professionalità. Harper è stato un giocatore biancoazzurro nella stagione 2014/15, allenato da coach Piero Bucchi, raggiungendo i quarti di finale playoff in Italia e in Europa nella competizione di Eurochallenge.

Il match sarà trasmesso sabato 19 aprile in diretta alle ore 20:30 sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio. La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi