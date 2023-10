Tutto pronto per il week-end della EHF European Cup, con la Sidea Group Junior Fasano che alle 19 di sabato, 14 ottobre, ospiterà i cechi dell’SKKP Handball Brno nella gara di andata del secondo turno della competizione continentale. Il club biancazzurro punta a far bene così come accaduto nella scorsa stagione, quando Flavio Messina e compagni giunsero agli ottavi di finale del torneo, ma è ben presente la consapevolezza del coefficiente di difficoltà dell’impegno.

La formazione ospite si presenta infatti con un roster di primo piano, alla luce anche dell’importante campagna acquisti che ha visto il team allenato da Pavel Hladik rafforzarsi notevolmente in estate. L’SKKP Brno ha, inoltre, già disputato il 1° round di European Cup, superando nel derby i connazionali del Robe Zubri (inutilmente vittoriosi in Gara 2 per 32-28 dopo la sconfitta per 28-22 dell’andata). In campionato invece il sodalizio ceco ha affrontato otto partite, vincendone sei e perdendone due, attestandosi momentaneamente al secondo posto in graduatoria.

Per sognare il passaggio del turno sarà determinante per i biancazzurri far bene tra le mura amiche, così come evidenziato dallo stesso coach Vito Fovio, che dichiara:< >.

La gara, che sarà trasmessa gratuitamente in live streaming sul portale PallamanoTV (link www.youtube.com/watch?v=BcYmhq-VFL0), sarà arbitrata dai sig.ri Vasileios Charistos e Panagiotis Naskos (Grecia), coadiuvati dal delegato EHF sig. Matthew Mamo (Malta).

Sarà possibile accedere al Palazzetto dello Sport solo tramite percorso pedonale accedendo dall’ingresso sito nella strada comunale San Lorenzo, con la possibilità di parcheggiare nella vicina palestra Zizzi, o nelle adiacenti via Campioni D’Italia 2014, via Rita Levi Montalcini e via Rodolfo Falcolini. È comunque fortemente consigliato giungere a piedi, al fine di evitare problemi di viabilità, essendo la struttura sportiva a pochi passi dal centro cittadino.

Il costo del biglietto per assistere al match è di 5€ (ridotto di 3€ per ragazzi tra i 14 ed i 18 anni, gratuito per gli under 14). Non saranno validi gli abbonamenti per le partite di Serie A Gold.

Il match di European Cup sarà preceduto da una conferenza stampa di presentazione che si svolgerà, alle 10.30 di sabato, nel Faso Cafè in Piazza Ciaia. Subito dopo la sfida, invece, a partire dalle 21, si terrà all’esterno del Palazzetto dello Sport il “terzo tempo”, alla presenza dei protagonisti dell’incontro. Nella circostanza si terrà una grigliata aperta al pubblico a cura del Me Gusta.

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO