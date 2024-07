Il 1° luglio, a Brindisi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno eseguito un’ordinanza di misura di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Brindisi nei confronti del soggetto indagato per l’aggressione commessa nel pomeriggio del 9 aprile 2024 in via Orazio Flacco di Brindisi, in cui la vittima ha riportato diverse ferite sul corpo e sul volto, con anche la perdita di un occhio.

Le indagini, svoltesi sotto la costante direzione della Procura della Repubblica di Brindisi, sono iniziate subito dopo il ricovero della vittima in ospedale e hanno consentito di individuare l’autore grazie ad alcune testimonianze, alla presenza di impianti di videosorveglianza e alla successiva confessione dello stesso soggetto indagato. La misura ha colpito un ragazzo di 27 anni di Brindisi, che è stato condotto presso la locale casa circondariale.