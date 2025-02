Si svolgerà lunedì 17 febbraio alle ore 11:00 presso la Sala Riunioni del Centro per l’impiego di Ostuni, l’incontro organizzato da ARPAL Puglia – Centro per l’impiego di Ostuni, avente ad oggetto la presentazione del corso biennale “Logistics Data Specialist” erogato da “ITS Academy Mobilità” che quest’anno ha inaugurato la sede a Fasano, presso Formare Puglia aps, in via Carso 1 (0802055585/ whatsapp 3283507728).

Il percorso formativo, completamente gratuito, prepara alla professione di esperto in analisi dei dati per fini legati all’ottimizzazione dei flussi logistici e documentali. Si tratta di una figura che opera all’interno di aziende di produzione, industriali e commerciali, di trasporto o di servizi logistici. Presenti all’incontro il presidente ITS Mobilità Academy Dott. Silvio Busico, il Direttore ITS Mobilità Academy Dott.ssa Luigia Tocci, il Presidente Formare Puglia APS Dott. Angelo Lorusso, la Responsabile Unica Centri per l’impiego ambito di Brindisi Dott.ssa Anna Loparco.

Per maggiori info, il Centro per l’impiego di Ostuni resta a disposizione.

Via S. Giovanni Bosco, 10, 72017 Ostuni BR

Tel. 08311568001