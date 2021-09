La Capitaneria di porto di Brindisi ha intensificato le attività di controlli in mare al fine di prevenire il fenomeno della navigazione e della sosta con mezzi nautici all’interno delle acque dell’Area Marina Protetta di Torre Guaceto. In particolare, nei giorni scorsi a seguito di segnalazione pervenuta dal Consorzio di gestione dell’A.M.P., la dipendente Motovedetta CP 578 è intervenuta con immediatezza tra la Riserva Marina e località Specchiolla del Comune di Carovigno, individuando e controllando un conduttore unità da diporto intento ad effettuare attività di pesca sportiva, a mezzo di numero due palangari con numero di ami superiore a quello consentito per legge.

Il trasgressore, per tale illecito amministrativo è stato sanzionato per un importo di 1000,00 euro oltre al sequestro amministrativo degli attrezzi da pesca utilizzati.

Inoltre, la predetta Unità navale durante l’attività di Polizia marittima ha effettuato un sequestro penale a carico di ignoti, di un palangaro da pesca posizionato in un’area di mare estesa tra il limite nord fino all’interno della ZONA “C” dell’Area Marina Protetta di Torre Guaceto.

L’azione ha messo in risalto la proficua sinergia da sempre posta in campo tra Ente gestore e Capitaneria di Porto nell’ambito della tutela di un bene così prezioso ed esclusivo per l’intero territorio, per la cittadinanza e per i turisti.

Le sanzioni applicabili nel caso di inosservanza di norme in materia di aree marine protette sono di natura amministrativa o penale a seconda che gli illeciti vengano commessi in una delle tre differenti aree della c.d. “zonizzazione” dell’A.M.P..

All’uopo, tutta la normativa di riferimento è reperibile sul sito del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto al seguente link:

http://www.riservaditorreguaceto.it/.

Nel ricordare a tutti gli utenti del mare il rispetto delle norme di sicurezza sia a terra che in mare, la disciplina di tali attività è reperibile nella sezione “ordinanze” del sito istituzionale della Capitaneria di Porto di Brindisi al seguente link:

http://www.guardiacostiera.gov.it/brindisi/Pages/ordinanze.aspx.

Si ricorda che per segnalare comportamenti illeciti sono attivi, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, il numero di centralino della Sala Operativa 0831521022 e la casella di posta elettronica cpbrindisi@mit.gov.it, mentre per le sole emergenze in mare e sulle spiagge il numero blu 1530, oltre al Numero Unico di Emergenza 112.-

COMUNICATO STAMPA CAPITANERIA DI PORTO DI BRINDISI