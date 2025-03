L’approvazione all’unanimità di una mozione con cui si chiede all’Amministrazione Comunale di apportare delle modifiche al Piano della Sosta merita piena considerazione da parte di Confcommercio Brindisi che in questa vicenda ha preferito porre il problema in termini non necessariamente polemici, anche in considerazione del fatto che siamo di fronte ad un periodo di sperimentazione.

Le modifiche proposte nell’immediato (due ore di sosta gratuita dalle 14 alle 16 e fine della sosta a pagamento alle ore 21) rappresentano una boccata di ossigeno per il comparto commerciale e per i cittadini.

Nel frattempo, auspichiamo che si individuino momenti di confronto affinché anche le nostre associazioni possano fornire il proprio contributo per individuare soluzioni che non creino eccessivi problemi e che, allo stesso tempo, trasformino le aree di sosta a pagamento in una risorsa per la città, facilitando l’accesso al centro anche da parte di chi viene dalla periferia o dai centri limitrofi. In questo senso, Confcommercio conferma sin da adesso la piena disponibilità ad affrontare la questione con l’Amministrazione Comunale.

Gianni Corciulo – Presidente Confcommercio Brindisi