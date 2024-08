Questo weekend in Puglia c’è un’intera città che suona. È Ceglie Messapica, dove tra sabato 31 agosto (dalle ore 16) e domenica 1 settembre (dalle ore 17) si terrà la grande festa del pianoforte «Suona con noi», con 200 musicisti provenienti da 15 regioni italiane e altri 5 Paesi, Macedonia, Ucraina, Argentina, Ungheria e Cina. Sarà il «Sei Nazioni» degli ottantotto tasti, con esecutori di ogni età impegnati attraverso i generi in una maratona musicale dislocata in ben 11 postazioni, tutte predisposte in varie zone del centro storico. Un carosello sonoro nel segno del re degli strumenti, con il quale si annullerà qualsiasi differenza di età, genere e preparazione.

È l’ormai classico appuntamento con «Suona con noi», evento clou del festival Piano Lab organizzato dall’associazione La Ghironda col supporto di Marangi Strumenti Musicali e Steinway & Sons, momento di straordinaria condivisione tra concertisti di fama, professionisti, studenti e semplici appassionati, chiamati a confrontarsi nello spirito delle produzioni targate Ghironda, che da sempre si caratterizzano per il loro modo differente di fare spettacolo e musica tra la gente.

Tra i nomi eccellenti che si alterneranno nei chiostri, nelle chiese, nei palazzi e nelle piazze di Ceglie Messapica, con un ventaglio di repertorio di straordinaria ampiezza, oltre al direttore artistico Luca Ciammarughi, spiccano Thomas Umbaca, Cinzia Dato, Elena Chiavegato, Umberto Jacopo Laureti, Paolo Ehrenheim e Fabio Di Gennaro.

I concerti, che avranno inizio nel pomeriggio di sabato alle ore 16 e di domenica dalle ore 17, andranno avanti sino a mezzanotte nelle varie postazioni allestite nella chiesa di San Rocco, in piazza Sant’Antonio, nella chiesa di San Gioacchino, nell’atrio della Med Cooking School, nella chiesa Matrice, nel Castello Ducale, in largo Monteroni, nell’atrio del Municipio, nell’atrio del Museo Maac, in piazza Plebiscito e nella chiesa di San Demetrio. I programmi, con i dettagli degli orari e delle performance, sono scaricabili dal sito pianolab.me.

Info 080.4301150.