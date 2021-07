Piano Lab, il festival targato Ghironda giunto alla quinta edizione in programma da sabato 19 giugno a domenica 11 agosto organizzato in collaborazione con amministrazione comunale, Regione Puglia, Marangi Strumenti Musicali e FAI Italia Scuole, sabato 10 luglio fa tappa a Cisternino per il concerto di Viviana Lasaracina in programma al Santuario Madonna dell’Ibernia (ingresso 8 euro + prevendita apertura porte 19.00 inizio concerto 20.00). La tarantina Viviana Lasaracina, l’allieva di Benedetto Lupo che si è perfezionata alla Royal Academy of Music di Londra e all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, prima dell’avvio di un’intensa attività concertistica, solistica e in formazione da camera e con orchestra, che non solo l’ha vista collaborare con Silvia Chiesa, Philipp Glass e Daniele Orlando ma anche esibirsi sui palcoscenici più prestigiosi in Italia e all’estero, come il Teatro Dal Verme e l’Auditorium Verdi a Milano, il Teatro Petruzzelli di Bari e la Prokofiev Hall di San Pietroburgo, la Salle Cortot a Parigi e le Steinway e Wigmore Hall di Londra e la Carnegie Weill Hall di New York.

Piano Lab, che quest’anno ha come partner il Key Biscayne Piano Festival, il prestigioso appuntamento con il pianoforte che si tiene ogni anno in Florida, è realizzato con il sostegno del Dipartimento Turismo della Regione Puglia e dei Comuni ospitanti e in collaborazione con Fai Italia scuole, Conservatorio di Musica di Lecce, Fondazione Paolo Grassi di Martina Franca, Istituto Valzani – Polo Tecnico Professionale Messapia di Torchiarolo, Gal Alto Salento 2020, Consorzio di Gestione Riserva Naturale di Torre Guaceto, Wwf Delegazione Trulli e Gravine, Fai Delegazione di Lecce e gli sponsor tecnici Marangi Strumenti Musicali e Steinway & Sons. Informazioni su pianolab.me

