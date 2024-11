Nella serata del 24 novembre scorso, a Fasano, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito l’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 31enne del luogo, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. L’attività di indagine, scaturita dalla querela presentata dalla madre e riscontrata dalle testimonianze di alcuni familiari, ha consentito di verificare che probabilmente il giovane, negli anni, si sarebbe reso responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia nei confronti della donna al fine di estorcerle delle somme di denaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto alla Casa Circondariale di Brindisi.

Prossimamente si svolgerà l’interrogatorio di garanzia dell’arrestato che, quindi, potrà fornire tutti gli argomenti a sua difesa.

Brindisi, 26 novembre 2024