In data odierna il Direttore Generale dell’Asl di Brindisi, Maurizio De Nuccio e il Dirigente Avvocato della UOC Struttura Legale ASL Brindisi Gabriele Garzia, hanno incontrato S.E. il Prefetto di Brindisi Luigi Carnevale e il Capo di gabinetto della Prefettura di Brindisi, vice prefetto Onofrio Vito Padovano.

L’incontro, stimolato dalla Prefettura, ha avuto ad oggetto le questioni legate al passaggio di gestione del Centro per neuromotulesi di Ceglie Messapica, e in detto frangente, si sono particolarmente affrontate le istanze del mondo sindacale e di quelle dei lavoratori. Nello specifico, il Prefetto ha preso atto delle iniziative intraprese, volte a garantire e salvaguardare la tutela della salute e il diritto dei lavoratori, assicurando la massima attenzione alla problematica.

L’Amministrazione sanitaria, infatti, ha avviato con le deliberazioni nn. 2156 e 2157 del 14/10/2024, l’iter finalizzato ad assicurare una pronta gestione pubblica del centro e il fabbisogno assunzionale necessario per la sua piena operatività, a tutela dei degenti e della collettività.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI