“Le esternazioni dei consiglieri Luperti e Greco sul cantiere stradale di viale Aldo Moro evidenziano la loro ideologica e preconcetta volontà di “attaccare” la maggioranza di centrodestra. Infatti, più che addossare responsabilità all’assessore Quarta, che sta lavorando strenuamente per sbrogliare una matassa intricatissima, ci saremmo aspettati un intervento costruttivo, magari corredato da una proposta. Ma soprattutto ci saremmo apettati valutazioni serene, rimarcando le grosse responsabilità di chi quel problema l’ha creato, ossia quel centrosinistra che siede ancora in assise e che Luperti e Greco evitano di attaccare! Siamo disposti ad accettare le critiche, ma avremmo accolto ancora con maggiore umiltà e disponibilità al dialogo, un briciolo di proposta suggerita dagli esponenti di Movimento Salento, su un problema che interessa tutta la cittadinanza e che il centrodestra si è ritrovato a dover gestire e risolvere. Non sempre si ha la fortuna di avere davanti una maggioranza ragionevole e non permeata da visioni ideologiche, come quella che Forza Italia si è ritrovata davanti nei cinque anni precedenti. Ad ogni buon conto vogliamo affermare e sottolineare con forza che l’assessore Quarta, unitamente a tutto il gruppo consiliare di Forza Italia, stanno valutando ogni possibile ipotesi, tecnica e legale, per bloccare il progetto o, perlomeno, adattarlo alle reali necessità di una arteria fondamentale che possa accogliere in reale coesistenza, traffico veicolare e pista ciclabile senza aver quell’impatto così devastante per il traffico urbano che il progetto della giunta Rossi sta avendo nella realtà dei fatti.”

Teodoro Galluzzo

Coordinatore cittadino di Forza Italia