Sono soddisfatto che la mia sollecitazione e il mio continuo pungolo su un argomento che rappresenta, anche dopo gli impegni presi in campagna elettorale da diversi amministratori, una costante criticità per negozianti e cittadini come la pista ciclabile di viale Aldo Moro, abbia risvegliato le coscienze intorpidite di qualche consigliere comunale.

A questo punto sono assolutamente orientato, affinché il consiglio comunale mono tema con la mia interrogazione sulla pista ciclabile di viale Aldo Moro previsto per domani, possa favorire, finalmente, una discussione franca sull’argomento. Perciò sono disponibile a trasformare la mia interrogazione in ordine del giorno in modo tale da dare a tutti i consiglieri comunali la possibilità di esprimersi sulla questione della pista ciclabile di viale Aldo Moro e, al contempo, stanerebbe chi predica bene ma poi razzola male.

I cittadini hanno bisogno di trasparenza sull’argomento e il consiglio comunale mono tema sulla pista ciclabile di domani può essere l’occasione di partecipazione alla verità e alla chiarezza.

Roberto Quarta

Consigliere comunale Fratelli d’Italia