Archiviato l’esordio nella Pool Promozione a Roma, la Olio Pantaleo si prepara ad affrontare il C.B.L Costa Volpino. Gara non facile ,come tutte in questo primo campionato di A2 , per le ragazze fasanesi, che affronteranno una formazione tra le più accreditate per il salto di categoria nel campionato di A1, squadra che ha chiuso la prima fase con ben 37 punti, che ha permesso alla squadra bergamasca di qualificarsi alla Pool Promozione con 18 punti portandosi così in testa al girone unico della seconda fase.

Esordio non proprio positivo per le viaggianti che hanno conosciuto la sconfitta tra le proprie mura contro la Nuvolì Altafratte Padova. Sconfitta pesante (1-3) per le ragazze di coach Luciano Cominetti che oltre ad annullare il vantaggio in classifica rischia di minare alcune certezze importanti nell’economia del gioco dei bergamaschi. Roster importantissimo con giocatrici del calibro dell’opposto Lena Grosse Scharmann,le schiacciatrici Aurora Pistolesi e Linda Mangani e le centrali Margherita Brandi e Valeria Pizzolato.

Roster di primissimo livello che il prossimo 14 febbraio disputerà la finale di Coppa Italia Serie A2 Frecciarossa contro il Cda Talmassons. Domenica prossima quindi il Costa Volpino sarà ospite della Olio Pantaleo Fasano che nel girone di ritorno della regular season ha battuto tutte le prime della classe oltre ad imporsi in casa della SMI Roma nella prima della Pool Promozione.

Roster gialloblù che si presenta al completo per un match molto importante per le fasanesi che ritroveranno il loro pubblico in una delle gare più difficili ma affascinanti di questa Pool Promozione.

“Veniamo da un periodo estremamente positivo, in palestra lavoriamo sodo e siamo concentrate su quello che dobbiamo fare partita dopo partita. Vincere a Roma ci ha dato la carica giusta per affrontare al meglio questa Pool Promozione. Domenica giocheremo contro Costa Volpino, formazione molto forte, ma come abbiamo dimostrato noi possiamo giocarcela con tutte le squadre. Cercheremo di onorare al meglio il nostro campo e il nostro pubblico che ci segue sempre”.

Giada Amatori