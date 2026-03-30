Nonostante una buona prestazione nei play-off di Serie A2-Tigotà la Olio Pantaleo cede alla Altafratte Padova. Primo set equilibrato tra le due formazioni che porta il set sul 20-19 a favore delle padrone di casa ben trascinate da una Claudia Provaroni poi MVP della gara. Nel finale di set nonostante un tentativo di coach Marco Sinibaldi di riportare in concentrazione le proprie atlete arriva un altro break della Olio Pantaleo che chiudono il primo set sul 25-23. Stesso copione nel secondo set con i due roster che arrivano sul 21 pari a giocarsi il game. questa volta però a spuntarla ci pensa l’Altafratte che ben guidata da Laura Bovo e Greta Catania portano la gara sul risultato di 1-1. Emozioni a scena aperta nel terzo set del match con le padovane brave a scappare con un break di 7 punti che pare ipotecare la partita. Coach Paolo Totero però ricorre ai cambi inserendo Adelaide Soleti e Sofia Negro al posto di Margherita Muzi e Piia Korhonen. L’inerzia della gara cambia completamente con le fasanesi che lentamente rimontano il risultato sino ad arrivare ad un avvincente 21-21. L’Altafratte a quel punto alza in muro con Bove e subito dopo Giorgia Mazzon e Cristina Fiorio finiscono il lavoro portando la gara 1-2. Nel quarto e ultimo set la gara rimane in perfetto equilibrio sino all’11-13. da qual punto in poi Padova non commette più errori e la Olio Pantaleo Fasano deve cosi arrendersi alle ospiti che chiudono il match portando a casa i primi 3 punti di questa sfida play-off. Nella Olio Pantaleo da sottolineare la prestazione di Federica Vittorio, Federica Piacentini e Candela Salinas mentre tra le ospiti spiccano Bove, Mazzon, Fiorio e Erika Esposito.

“Sicuramente abbiamo espresso un buon gioco che non avevamo palesato nel girone di ritorno di Pool Promozione. Non era questa la gara che però volevano disputare perché dopo aver giocato una prima parte molto bene, al primo errore sono tornati i soliti mostri che ci fanno sbagliare tutto. Ai Play off però è tutta una altra storia e un’ altra emozione, e mollare non ci sta. Anche se si sbaglia si continua a giocare senza mai fermarsi. Il terzo set è stato quello che ci ha caratterizzato per tutto l’anno, dove giochiamo rimontando bene per poi chiudere. Questa volta ci è mancato lo sprint finale per portarlo a casa meritatamente. Di lì in poi però non ci sta giocare così e non sono contenta per come è andata. Però c’è una gara di ritorno e speriamo che succeda qualcosa. “. Claudia Provaroni.

L’Altafratte Padova continua nel suo momento positivo come testimonia il suo terzo posto in Pool Promozione mentre per Olio Pantaleo tutte e rimandato nella gara di ritorno che si giocherà giovedì prossimo in quel di Trebaseleghe (PD).

“È stata una partita spettacolare e ci spiace non aver chiuso il terzo set con una bella rimonta. Poi qualcosa non ha funzionato per il meglio grazie anche alle avversarie facendo cose scontate e abbiamo prestato il fianco alle nostre avversarie. Peccato perché le ragazze meritavano un risultato diverso per come avevano approcciato. Noi paghiamo un pizzico di cinismo in più che avvolte manca nei momenti decisivi. A Padova ora sarà difficile perché è una gara che affronteremo un solo allenamento prima della partenza. Vedremo come andrà sperando di evitare quegli errori diretti che ci mettono in difficoltà. Se ritroviamo quel cinismo giusto tutto può accadere”. Paolo Totero.

Olio Pantaleo Volley Fasano – Nuvoli’ Altafratte Padova 1-3

(25-21 23-25 21-25 17-25)

Olio Pantaleo Volley Fasano: Muzi 3, Salinas 15, Piacentini 10, Korhonen 11, Provaroni 15, Franceschini 12, Vittorio (L), Soleti 2, Negro 2, Vinciguerra, Pixner, Del Freo, Gazzerro (L). All. Totero.

Nuvoli’ Altafratte Padova: Fiorio 15, Catania 6, Stocco 5, Esposito 19, Bovo 14, Mazzon 21, Maggipinto (L), Moroni (L), Hanle, Pedrolli, Sposetti Perissinot, Bozzoli, Romanin. All. Sinibaldi.

Arbitri: Viterbo, Pescatore.

Note – Durata set: 27′, 29′, 30′, 28′; Tot: 114′.

Risultati

Gare 1° turno Playoff A2-Tigotà



Itas Trentino – Valsabbina Millenium Brescia 0-3 (23-25, 21-25, 21-25);

SMI Roma Volley – C.B.L. Costa Volpino 2-3 (25-19, 25-21, 20-25, 25-27, 14-16);

Olio Pantaleo Volley Fasano – Nuvolì Altafratte Padova 1-3 (25-21, 23-25, 21-25, 17-25);

Narconon Volley Melendugno – Futura Giovani Busto Arsizio 2-3 (20-25, 19-25, 25-19, 25-23, 12-15).



Prossimo Turno.

gara 2 di quarti – Playoff A2 Tigotà

Giovedì: 2 aprile 2026, ore 20.00

Nuvolì Altafratte Padova – Olio Pantaleo Volley Fasano

Giada Amatori