Per la prima volta a Brindisi, domenica 17 novembre, dalle ore 8 alle 14, lungo Corso Umberto (tratto tra piazza Vittoria e piazza Cairoli), ci sarà il “Pullman Azzurro” della Polizia Stradale. L’evento è stato organizzato dall’Istituto Comprensivo Centro Brindisi-Tuturano, in collaborazione con l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada A.P.S. di Carovigno (presieduta da Pasquale Lanzillotti) e la Polizia di Stato.

La manifestazione si colloca nell’ambito della “Settimana dedicata alle vittime della strada”. Tra i principali obiettivi dell’iniziativa spiccano l’approfondimento della conoscenza del codice della strada, la prevenzione, nonché la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. Non mancheranno le testimonianze di alcuni familiari di vittime di incidenti stradali.

Il “Pullman Azzurro” è un’aula multimediale itinerante dove i poliziotti della Polizia Stradale diventano “maestri di sicurezza” per grandi e piccoli. Lezioni di sicurezza stradale a base di filmati, giochi a tema, simulatori e altre apparecchiature in dotazione per imparare le regole della sicurezza in modo coinvolgente e accattivante.

La Polizia Stradale da sempre è impegnata a promuovere la sicurezza stradale, in particolar modo tra i giovani studenti, con l’obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza sui rischi della strada e contribuire a formare una nuova generazione di guidatori responsabili.

“Pullman Azzurro” rientra tra i progetti promossi dalla Polizia Stradale, tra cui spiccano anche “Icaro” e “Incroci”: tutte iniziative che mirano a coinvolgere gli studenti in attività educative specifiche. I giovani, infatti, rappresentano uno dei gruppi più vulnerabili in termini di incidenti stradali, che costituiscono la principale causa di mortalità per questa fascia di età, superando perfino malattie e uso di droghe.

Nonostante la giovane età, molti di questi ragazzi sono già attivamente coinvolti nel traffico come pedoni, ciclisti o conducenti di ciclomotori, e presto diventeranno automobilisti. Per questo motivo, la campagna si rivolge a loro non solo come destinatari del messaggio, ma anche come potenziali ambasciatori della sicurezza stradale nei confronti degli adulti.

Durante l’iniziativa, gli agenti di polizia sensibilizzano gli studenti su temi cruciali legati alla sicurezza personale e al rispetto delle regole del codice della strada.

Nel corso della settimana dedicata alle Vittime della Strada, la Polizia Stradale sarà impegnata anche:

– il 16 novembre, a Ceglie Messapica in Piazza Sant’Antonio, con la presenza del Pullman Azzurro e della Lamborghini della Polizia Stradale;

– il 18 novembre, a Mesagne presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Epifanio Ferdinando”;

– il 21 novembre, a Fasano presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Leonardo Da Vinci”.