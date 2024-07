Sono stati oltre 80 gli interventi più significativi effettuati nel semestre appena trascorso dalle donne e dagli uomini della Polizia Provinciale di Brindisi, coordinati dal commissario capo Cosimo D’Angelo. Un primo semestre del 2024 che si chiude con un bilancio positivo in termini di attività e controllo del territorio.

Gli interventi, documentati dalle relative annotazioni del servizio svolto, sono così strutturati:

Attività di Ordine Pubblico previa ordinanza del Questore:

(consultazioni elettorali – manifestazioni sportive – G7) 10

Attività di controllo Parco Nazionale di Torre Guaceto:

(convenzione) 10

Controllo patrimonio dell’Ente:

(Cittadella delle Ricerche – ed immobili di proprietà) 12

Attività sulle S.P. di competenza:

(interventi di viabilità) 5

Controllo autoscuole 5

Le attività espletate hanno avuto il seguente risultato:

Azioni giudiziarie intraprese:

n. 5 Comunicazioni di notizia di reato di cui 4 per gravi violazioni delle norme ambientali ed una per abusivismo edilizio.

Azioni sanzionatorie intraprese:

n. 87 contestazioni di violazioni amministrative riscontrate per un importo pari a € 36.602,00. Le contestazioni stradali sono frutto di una collaborazione tra il corpo di Polizia Provinciale, il Servizio Viabilità della Provincia di Brindisi e la società Santa Teresa. Quest’ultima ha predisposto un inventario delle affissioni presenti sulle strade provinciali, quindi il personale cantoniero del Servizio Viabilità con la qualifica di agente di polizia stradale unitamente ad agenti di Polizia Provinciale stanno verificando e multando le affissioni abusive soprattutto quelle che mettono più a rischio la sicurezza stradale.

Conclusione del Corso per Guardie Ecologiche Volontarie:

il Corpo di Polizia Provinciale di Brindisi, in collaborazione con il Consorzio di Torre Guaceto e con il WWF nazionale, ha profuso un notevole impegno per la realizzazione del Corso per Guardie GEV. Un percorso formativo di 110 ore, 90 delle quali per lezioni orali e 20 per esercitazioni pratiche tenutesi all’interno della Riserva Naturale Protetta. Il corso ha visto una partecipazione attiva di oltre 50 aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie.

Convenzione Arca Nord Salento:

particolarmente importante è stata anche l’attività svolta con ARCA NORD SALENTO a seguito della convenzione sottoscritta il 07.05.2024. In poco meno di due mesi ARCA Nord Salento ed il Corpo di Polizia Provinciale di Brindisi hanno svolto un’attività di verifica straordinaria su 36 civili abitazioni rispetto ad un totale di 160 del patrimonio immobiliare di proprietà di ARCA Nord Salento.

Il monitoraggio ed il controllo effettuato sulle posizioni amministrative degli assegnatari in locazione, ha permesso di verificare la reale e stabile occupazione dell’alloggio da parte dell’assegnatario, la consistenza numerica del nucleo familiare, l’eventuale presenza di occupanti sine titulo.

Sono stati invitati a regolarizzare le proprie posizioni debitorie alcuni assegnatari per un totale di fitti inevasi di circa €200.000,00.