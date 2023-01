Sono stati 150 gli interventi effettuati nell’anno appena trascorso dagli uomini e dalle donne della Polizia Locale della Provincia di Brindisi, guidati dal comandante Cosimo D’Angelo. Un 2022 che si chiude con un bilancio positivo in termini di attività e controllo del territorio.

In particolare 83 interventi sono relativi all’attività di controllo del territorio attraverso l’installazione e manutenzione di fototrappole per abbandono rifiuti e prevenzione degli incendi boschivi; 15 di ordine pubblico per emergenza Covid 19, consultazioni elettorali e manifestazioni sportive; 12 di controllo per la Riserva Marina di Torre Guaceto; 10 atti di polizia giudiziaria a cui si aggiungono le attività di controllo patrimoniale dell’Ente, interventi per la viabilità, su segnalazione di criticità ambientali e di delega della Procura della Repubblica.

L’azione giudiziaria ha portato ad una sanzione da 6.510 euro, mentre sono state emesse 80 contestazioni di violazioni amministrative riscontrate per un importo complessivo pari a 53.696 euro: 76 per abbandono di rifiuti, per un importo di 45.600 euro; 3 per pozzi non autorizzati per un importo complessivo pari a 3.096 euro; 1 per

mancati adempimenti ambientali per un importo pari a 5.000 euro.

“Sono particolarmente soddisfatto della nostra attività, sempre in crescendo – ha dichiarato il commissario capo D’Angelo. Nostra specifica responsabilità è il controllo ambientale che stiamo portando avanti diversificando le azioni in campo: grazie soprattutto all’ausilio delle fototrappole, abbiamo la possibilità di monitore il territorio e sanzionare chi non ha rispetto dell’ambiente”.

“Alla luce degli ottimi risultati raggiunti nell’anno appena concluso – ha aggiunto il presidente della Provincia Toni Matarrelli – riteniamo di aver intrapreso la strada giusta investendo nel potenziamento del corpo della Polizia Provinciale, che sta svolgendo un’attività certosina e capillare sul territorio”.