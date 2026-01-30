Con la regular season ormai alle spalle, domenica si apre ufficialmente la Pool Promozione di Serie A2 Tigotà. Per la Olio Pantaleo Fasano l’esordio è subito impegnativo: le gialloblù saranno di scena al Palazzetto dello Sport di Roma contro la SMI Volley, una delle formazioni costruite per il salto di categoria.

La squadra capitolina ha chiuso la prima fase al quarto posto del Girone A con 31 punti (10 vittorie e 6 sconfitte). Un percorso segnato da alti e bassi per un club che, alla vigilia del campionato, figurava tra i principali candidati alla promozione. Solo nella scorsa stagione Roma aveva festeggiato la Challenge Cup, prima di una retrocessione in Serie A2 maturata in modo rocambolesco.

Nella Pool Promozione le giallorosse partono con 14 punti, che valgono l’attuale quarta posizione in classifica generale. Il roster, guidato dal libero Giorgia Zannoni e da coach Giuseppe Cuccarini, può contare su atlete di assoluto livello: l’opposto Nikoleta Perovic, le schiacciatrici Teresa Maria Bosso e Giulia Angelini, le centrali Claudia Consoli e Ludovica Guidi.

Storico esordio in questa seconda fase per la Olio Pantaleo Fasano, che si presenta come outsider dopo i 10 punti conquistati nella regular season. Una sfida dal valore speciale per Margherita Muzi e Claudia Provaroni, entrambe ex di turno, protagoniste con la maglia giallorossa nella passata stagione.

Le parole di Claudia Provaroni

“Come prima partita della Pool Promozione ci tocca Roma. Sono un po’ emozionata: lì ho giocato l’anno scorso ed è stata un’esperienza bellissima, culminata con la vittoria della Challenge Cup. Tornare a Roma mi rende felice e anche un po’ malinconica, perché ovunque si gioca si lascia una parte di cuore, e questa è anche la mia città. Non vedo l’ora di rivedere il palazzetto e i suoi tifosi”.

Sull’avversario:

“Credo sia una squadra esperta, con giocatrici di valore e una buona componente giovane. Vengono da un periodo altalenante, quindi restano un punto interrogativo. Per noi ogni partita è una battaglia: la affronteremo con rispetto, concentrazione e quella cattiveria agonistica che ci contraddistingue”.

Coach Paolo Totero arriva all’appuntamento con il roster al completo e una squadra rigenerata anche sul piano mentale, dopo alcuni giorni di riposo concessi alle atlete.

Info match

Data: domenica

Orario: ore 17:00

Luogo: Palazzetto dello Sport di Roma

Arbitri:

Alberto Dell’Orso (1°)

Claudia Lanza (2°)

Video check: Claudio Bolognesi



Giada Amatori