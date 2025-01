Ennesima batosta sull’economia del territorio brindisino e, in particolare, sul porto di Brindisi. Nell’ambito del procedimento ministeriale finalizzato alla individuazione delle aree demaniali marittime idonee ad ospitare infrastrutture funzionali alla produzione di energia eolica in mare, emerge con estrema chiarezza il ruolo assolutamente marginale del porto di Brindisi. Dalla relazione che accompagna il provvedimento, infatti, risulta chiaramente che i porti titolati ad ambire alla scelta finale sono quelli di Augusta e di Taranto in quanto tali candidature “risultano valutabili positivamente perché coerenti rispetto ai requisiti individuati dalla norma e dall’avviso pubblico”.

Brindisi, invece, così come Civitavecchia, è “connotato da costi e tempi di realizzazione più elevati rispetto alle esigenze individuate nell’avviso”.

A questo punto – ne siamo certi – “la politica dell’inganno” adesso dirà che Brindisi farà parte dell’offerta complessiva del porto di Taranto. Ma se così fosse stato, perché Brindisi avrebbe presentato una candidatura autonoma, ottenendo una esclusione senza possibilità di salvataggio?

Adesso non si può più aspettare. Mentre decine di imprese stanno smobilitando e migliaia di lavoratori resteranno senza occupazione, nessuno è autorizzato a cincischiare con la parole. Si dica con chiarezza dove questo Paese vuole trascinare Brindisi, per effetto di scelte scellerate, come quella di abbandonare la chimica di base senza strategie alternative.

La politica dei microinteressi non ci appartiene e quindi chiediamo a tutti di dire con chiarezza dove vogliamo andare.

Lino Luperti e Michelangelo Greco – consiglieri comunali