I Carabinieri della Stazione di Torchiarolo, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 23enne di origine afghana e un 30enne di origine pakistana entrambi domiciliati presso un centro di accoglienza di Lecce.

In particolare, i due sono stati sorpresi sulla pubblica via, senza alcuna autorizzazione, nonostante sottoposti a provvedimento di isolamento per accertata positività al Covid-19 emesso dalla competente Autorità sanitaria.