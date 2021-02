L’Acqua & Sapone Junior Fasano costretta a rinunciare alla Final8 di Coppa Italia.

A causa di accertata positività di alcuni tesserati a test antigenico relativo al Covid-19, e della conseguente quarantena fiduciaria disposta dalle autorità sanitarie all’intero gruppo squadra in attesa dei risultati dei tamponi molecolari, l’Acqua & Sapone Junior Fasano comunica di dover purtroppo rinunciare alla partecipazione alla Final8 di Coppa Italia meritatamente guadagnata sul campo grazie al settimo posto conquistato al termine del girone d’andata della Serie A Beretta.

Sarà il Merano a prendere il posto della compagine biancazzurra nella competizione.

“Siamo passati dalla gioia per le cose straordinarie che abbiamo fatto in questi ultimi mesi – dichiara il tecnico Francesco Ancona – riuscendo a centrare una qualificazione alla Final8 insperata, alla delusione per quanto accaduto. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra e come tale ci comporteremo, aiutandoci reciprocamente per far passare questo brutto periodo affinché tutto possa tornare meglio di prima”.

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO