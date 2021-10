I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne del luogo per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, i militari operanti hanno eseguito una perquisizione locale presso l’abitazione dell’uomo, rinvenendo, nascosti in una scarpiera, 0,6 grammi di cocaina e 28 grammi di hashish, suddivisi in dosi, la somma contante di 185,00 euro ritenuta provento illecito, nonché vario materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza, il tutto sottoposto a sequestro.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, al termine delle formalità di rito, il 30enne è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.

A Torre Santa Susanna, i Carabinieri della Stazione di Erchie, a conclusione degli accertamenti, hanno arrestato un 25enne del luogo per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, il giovane, a seguito di perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione di residenza, è stato trovato in possesso di 80 grammi di marijuana, quattro piante di canapa indiana e materiale per la pesatura e il confezionamento, il tutto occultato in un ripostiglio, allestito in serra, attiguo all’abitazione. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, il giovane è stato rimesso in libertà.