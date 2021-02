In relazione all’incidente intervenuto nella mattinata odierna all’interno del CPR (Centro di permanenza per il rimpatrio ) di Restinco, nel quale è rimasta coinvolta una dipendente della Società Cooperativa Onlus “ Social Rent “, si precisa che lo stesso è stato determinato da cause assolutamente accidentali, come ricostruito da personale della Questura sulla base delle dichiarazioni raccolte dagli stessi operatori presenti al momento del fatto.

Prefettura di Brindisi

Ufficio Territoriale del Governo