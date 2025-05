Si è tenuta con grande partecipazione la cerimonia di premiazione del Premio Culturale Internazionale Cartagine 2.0, nella storica cornice della Sala Baroni del Maschio Angioino. Un evento carico di significato, che ha visto sfilare eccellenze italiane e internazionali nei settori della cultura, della legalità, della medicina e dell’impegno civile.

Tra i protagonisti più applauditi della serata, particolare rilievo ha avuto il brindisino Luogotenente Cav. Antonio Giaimis, premiato per la sezione Volontariato, “per l’impegno costante e concreto nel sociale”. Già in servizio presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, Giaimis si è distinto per un lungo percorso di prossimità al territorio e per iniziative solidali rivolte alle fasce più fragili della popolazione.

Il Premio Cartagine, sotto la presidenza di Alessandro Della Posta e con il coordinamento di Veronica Della Posta, rappresenta un alto riconoscimento conferito a chi contribuisce alla diffusione del sapere e alla promozione dei valori fondanti della convivenza civile: verità, giustizia, libertà e pace. La cerimonia, condotta dalla giornalista Paola Zanoni, si è aperta con l’Inno nazionale eseguito dal soprano Olga De Maio e dal tenore Luca Lupoli, artisti stabili del Teatro San Carlo.

L’omaggio ad Antonio Giaimis è stato uno dei momenti più sentiti della serata, che ha sottolineato l’importanza del servizio alla comunità svolto con discrezione, fermezza e spirito di dedizione. Un riconoscimento che porta in primo piano non solo l’operato personale del Luogotenente, ma anche il valore dell’Arma come presidio umano e sociale, soprattutto nelle realtà più complesse del Sud.

Al termine della cerimonia, i premiati sono stati ospiti della Marina Militare al Circolo Ufficiali per la cena di gala, chiusa dal taglio della torta in un clima di festa, coinciso con i festeggiamenti in città per il quarto scudetto del Napoli.

Il nome di Antonio Giaimis si aggiunge così al novero dei cittadini brindisini che hanno saputo distinguersi a livello nazionale per rettitudine, impegno e umanità.