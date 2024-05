Mancano poco più di due mesi alla serata finale della terza edizione del “Premio Letterario Nazionale Città di Ceglie Messapica”, promosso dalla locale Amministrazione comunale e che, lo scorso anno, ha visto quale vincitore l’autore Cosimo Argentina con il suo libro “Vicolo dell’acciaio” (Hacca edizioni).

La lista della decina finalista per il 2024 sarà resa nota entro la prima settimana di giugno per un’edizione che già si presenta come un successo senza precedenti, considerate le prestigiose case editrici presenti, ben 37 (come da lista allegata in calce). Tema dell’edizione 2024 del Premio è il romanzo storico: il premio sarà conferito a un romanzo storico in cui le combinazioni di realtà e finzione permetteranno ai lettori di recuperare il passato come chiave di lettura del nostro presente. L’opera vincente riceverà un premio in denaro di 5000 euro.

Al Premio hanno potuto iscriversi tutti i cittadini italiani e stranieri che avessero compiuto il diciottesimo anno d’età entro la data di scadenza del bando, a sottolineare l’inclusività e l’apertura culturale della manifestazione. Una giuria esperta, composta da membri del Comitato Scientifico, valuterà le opere letterarie edite nel 2022 e 2023 in lingua italiana e regolarmente in commercio, scegliendo il vincitore dell’anno.

Quest’anno, per la Giuria degli Studenti, è stato individuato il Liceo Polivalente Don Quirico Punzi di Cisternino, diretto da Giovanni Mutinati. Venti alunni di questo istituto avranno il compito di segnalare al Comitato Scientifico una rosa di cinque libri.

Oltre al premio principale, saranno assegnati premi speciali, incluso un premio di 500 euro nella sezione “Narrativa per ragazzi”. Inoltre, il “Premio Ippocrate” e il “Premio Andrea Camilleri” riconosceranno rispettivamente gli sforzi nel campo della medicina e degli studi critici sull’opera dello scrittore.

Tutte le opere pervenute saranno conservate nelle biblioteche di Ceglie Messapica e di Brindisi.

La serata di premiazione si terrà nella prima decade di agosto, durante la quale il vincitore del Premio Letterario Nazionale “Città di Ceglie Messapica” sarà annunciato e il premio dovrà essere ritirato personalmente, tranne in casi eccezionali.

Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito web istituzionale del Comune di Ceglie Messapica: www.comune.ceglie-messapica.br.it.

LISTA CASE EDITRICI PRESENTI:

Baldini+Castoldi, Milano

Bompiani, Firenze-Milano

Città Nuova, Roma

Congedo Editore, Galatina

Calibano Editore, Novate Milanese

edizioni Ensemble 3 Roma

Dellisanti editore, Massafra (TA)

Europa edizioni, Roma

Fazi editore, Roma

Fernandel, Edizioni, Ravenna

Fandango, Milano

Fides, Bari

Giovane Holden edizioni

Giunti Firenze

Grafikamente, Cesena

HarperCollins, Milano

Minimum fax, Roma

Laterza Roma-Bari

La nave di Teseo, Milano

Les Flaneurs, 2

Icaro edizioni, Lecce

Laurana editore, Milano

Manni editore 2 Lecce

Marcos Y Marcos Milano

Edizioni NULLA DIE

Nutrimenti Roma

Giulio Perrone, Roma

Progedit, Bari

Edizioni Radici Future, Bari

Salani, Milano 2

Schena, Fasano,

66thand2nd edizioni, Roma

Sette Muse Edizioni, Campi salentina

Terrarossa Edizioni, Bari

Transeuropa edizioni, Massa

EDIZIONI Transumanti, Accettura

edizioni 21 lettere, Modena

Ceglie Messapica, 16 maggio 2024