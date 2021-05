Venerdì, 28 Maggio 2021, alle ore 9.00, nell’auditorium del Liceo delle Scienze Umane e Liceo Linguistico “Ettore Palumbo” di Brindisi, si svolgerà la fase regionale del Premio Scuola Digitale, organizzata dallo stesso liceo, in qualità di scuola coordinatrice a livello regionale, in collaborazione con la Direzione Generale dell’USR Puglia.

Il Premio Scuola Digitale è una iniziativa del Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – che intende promuovere l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane e degli studenti nel settore dell’innovazione didattica e digitale, incentivando l’utilizzo delle tecnologie nel curricolo e favorendo l’interscambio delle esperienze, secondo quanto previsto dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale.

E’ una competizione tra scuole che prevede il coinvolgimento attivo delle studentesse e degli studenti che abbiano realizzato progetti di innovazione digitale, caratterizzati da un alto contenuto di conoscenza, tecnica o tecnologica, anche di tipo imprenditoriale, con la finalità di far emergere modelli innovativi e buone pratiche di didattica digitale integrata, svolti negli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021.

Ecco i team risultati vincitori in ciascuna provincia:

1° CICLO

I.C. “MAZZINI-MODUGNO” BARI

1° CIRCOLO DIDATTICO BISCEGLIE

1° IC “DE AMICIS-MILIZIA” ORIA

I.C. “FOSCOLO-GABELLI” FOGGIA

I.C. “POLO 2” CASARANO

I.C. “PASCOLI” MASSAFRA

2° CICLO

LICEO “CAGNAZZI” ALTAMURA

LICEO “CAFIERO” BARLETTA

LICEO “PALUMBO” BRINDISI

LICEO “MARCONI” FOGGIA

ITES “OLIVETTI” LECCE

IISS “PACINOTTI” TARANTO

Venerdì mattina, queste scuole presenteranno i progetti finalisti attraverso appositi pitch curati dalle studentesse e dagli studenti, accompagnati dai docenti referenti del progetto didattico, supportati da video.

La Giuria, composta da Vito Clarizio, Referente PNSD USR Puglia, Antonio Capodieci, Università del Salento e Antonio Giametta, Segretario Wayouth, collegata a distanza, individuerà le scuole vincitrici per ciascun ciclo, che saranno candidate al Premio Nazionale Scuola Digitale.

Tutte le scuole del territorio, studenti, docenti, dirigenti e personale tutto, potranno seguire la diretta streaming della finale live sul canale Youtube Liceo Ettore Palumbo.

La diretta sarà coordinata dal direttore di Agenda Brindisi Antonio Celeste.