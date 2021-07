È stata presentata questa mattina, nel foyer del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, la rassegna estiva delle iniziative di spettacolo e culturali organizzata dal Comune di Brindisi con la partecipazione della Fondazione Nuovo Teatro Verdi. All’incontro hanno partecipato il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, l’assessore al Turismo, Emma Taveri, e il direttore artistico del Nuovo Teatro Verdi, Carmelo Grassi.

Un calendario fitto di appuntamenti culturali e di intrattenimento, nel quale la musica, le arti nel loro complesso e lo spettacolo troveranno spazio e spazi, luoghi della città aperti all’accoglienza e alla fruizione, non nuovi all’ospitalità delle iniziative, tuttavia certamente esaltati dalla qualità tutta da scoprire degli appuntamenti di questa estate 2021. I concerti di «Made in Brindisi», il ritorno del «Festival Blues Città di Brindisi», alla sua XIX edizione, la musica del «Barocco Festival Leonardo Leo» e di «Brindisi Classica», i libri del «Puglia Book Fest», il teatro e le visite guidate e performative del programma «Visioni», ancora l’apertura della città agli spazi verdi, i concerti all’alba e al tramonto, le occasioni celebrative: un viaggio nel segno della leggerezza dell’estate e dell’apertura della città, orientata verso un percorso di destinazione che renda possibile la piena valorizzazione del potenziale di sviluppo turistico. L’estate della socialità ritrovata, nel rispetto delle norme di sicurezza, quella che prende vita nel calendario, con le proposte che l’Amministrazione comunale ha raccolto e valutato attraverso un avviso pubblico, oltre a numerose altre che integrano e differenziano l’offerta. L’avviso ha voluto promuovere una rete di creatività e di collaborazione nell’idea di tarare la proposta su interessi e gusti differenti, provando a mettere in primo piano i luoghi della città che meglio testimoniano il suo rapporto con il mare. I luoghi restano infatti la cifra centrale della rassegna, nella quale gli spazi pubblici e del vivere quotidiano si trasformano in palcoscenici grazie al teatro, alla musica, all’arte e alla cultura.

Un’estate da vivere appieno, nel segno della ripresa perché, come ha spiegato il sindaco Riccardo Rossi, «In città c’è grande fermento e voglia di mettersi in gioco. La policy culturale avrà sempre di più l’obiettivo di conservare e recuperare la bellezza, un’attenzione speciale al patrimonio materiale e alla valorizzazione dei giovani con approfondimento delle loro potenzialità creative. Nonostante il periodo di incertezza che stiamo ancora vivendo, vogliamo offrire ai residenti e ai turisti un’estate ricca di iniziative, sempre nel rispetto delle normative antiCovid vigenti. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo calendario unico e condiviso, un segno che sottolinea lo spirito di iniziativa e la vivacità artistica del territorio. Abbiamo provato ad aprire il più possibile il ventaglio dell’offerta. Stavolta nessuno rimanga a casa».

«Non un semplice calendario di eventi – ha aggiunto l’assessore Emma Taveri – ma un contenitore sempre più funzionale alla comunicazione di Brindisi come destinazione. L’iniziativa culturale e di spettacolo non deve rimanere fine a se stessa ma diventare organica e riconnettersi a una strategia di promozione della città. Stiamo lavorando alla programmazione di eventi di respiro nazionale, per quest’anno e per il prossimo, oltre alla progettazione di un momento capace di attrarre un pubblico più vasto. Stiamo costruendo un portale nel quale daremo spazio a tutto quanto avviene nella città, a conferma di una vitalità culturale e di iniziativa che non solo esiste ma che bisogna presentare in una logica di destinazione. La comunicazione degli eventi deve diventare sempre di più comunicazione turistica, dunque approfittiamo di questa ripartenza per costruire un nuovo paradigma, orientato verso la necessità di far percepire la città come meta. La costellazione di eventi è in progress, ad esempio contiamo di ospitare nei prossimi mesi anche un festival della letteratura di viaggio, ma è solo un esempio».

«L’avviso pubblico del Comune ci ha riportato sui passi della rassegna musicale dello scorso anno – ha concluso il direttore artistico del Verdi Carmelo Grassi – ma con tante novità che ne confermano la qualità rendendo l’offerta ancora più varia e completa. Abbiamo dato precedenza alle attività open air che sono quelle scelte dal pubblico, soprattutto in questa fase. L’accessibilità è un altro aspetto qualificante e per questo ci siamo sforzati di integrare appuntamenti quanto più inclusivi, per tutte e tutti, su temi culturali e sociali, così come molteplici sono i gusti, le preferenze e le aspirazioni del pubblico. Con la Fondazione del Teatro siamo al lavoro per riportare il cirque nouveau a Brindisi, dopo la fortunata e partecipata esperienza del 2014».

PROGRAMMA ESTATE 2021

Giugno-agosto

Brindisi Performing Arts – Festival II edizione

Teatro, danza, musica, street art, campus artistico, workshop, laboratori teatrodanza gratuiti

Dal 26 giugno all’8 luglio – dalle ore 17

Save Biennale

Delle città e dei sogni

Bastione San Giacomo

Giovedì 1 luglio – ore 19

Tour guidato “La Valigia delle Indie”

con degustazione di vini e prodotti di grano presso la Casa del Turista

Partenza Infopoint Palazzo Granafei-Nervegna

Partecipazione gratuita – Prenotazione T. 0831 229 784 o eventbrite.it

Giovedì 1 luglio – ore 21

Dario Vergassola, un alieno a Brindisi

Conversazione con Dario Vergassola dopo una giornata trascorsa a Brindisi

Nuovo Teatro Verdi

Biglietto: euro 1 – Info 0831 562554

2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 e 31 luglio – ore 19

1, 6, 7 e 8 agosto – ore 19

Tour esperienziale presso History Digital Library

Casa del Turista – Lungomare Regina Margherita, 44

Partecipazione gratuita – Prenotazione T. 0831 229 784 o eventbrite.it

Sabato 3 luglio – ore 18.30

Brindisi in Scena

Violenta(te)

Nuovo Teatro Verdi

Ingresso a pagamento – T. 0831 562 554

Domenica 4 luglio – ore 21

Carmen Reloaded

Concerto dell’orchestra giovanile «Ayso String Club»

Direttore M° Teresa Satalino

Piazza Duomo

Domenica 4 luglio – ore 21

Puglia Book Fest

Antonio Caprarica presenta “Elisabetta. Per sempre regina”

Giardino ex Convento Santa Chiara

Giovedì 8 luglio – ore 19 | Bambini 6-10 anni

Visita guidata Capitello e Scavi archeologici

Palazzo Granafei-Nervegna

Lettura animata “La magia delle parole”

con Chiara Sergio – Biblioteca Teste Fiorite

Partecipazione gratuita – Prenotazione T. 0831 229 784 o eventbrite.it

Giovedì 8 luglio – ore 20.30

Brindisi Classica

Poeta Faber – Omaggio a Fabrizio De André

Chiostro di San Paolo Eremita

Venerdì 9 luglio – ore 18.30

Bosco Felice

Laboratori per bambini dai 3 ai 6 anni

Parco del Cillarese

Partecipazione gratuita – Prenotazione T. 346 0705068 (ass. cult. StratiDarte)

Domenica 11 luglio; domenica 12 e domenica 19 settembre – ore 6-14

Canna da Riva 2021

Banchina Milo

Sabato 10 luglio – ore 21

Puglia Book Fest

Gabriele Romagnoli presenta “Cosa faresti se”

Giardino ex Convento Santa Chiara

Giovedì 15 luglio – dalle ore 17

Save Biennale

Vernissage

Bastione San Giacomo

Giovedì 15 luglio – ore 19

Visita guidata Tempio San Giovanni al Sepolcro

Performance musicale con Isabella Benone

Partenza Infopoint Palazzo Granafei-Nervegna

Partecipazione gratuita – Prenotazione T. 0831 229 784 o eventbrite.it

Giovedì 15 luglio – ore 20

Euroband – Concerto

Piazza Sottile-De Falco

Giovedì 15 luglio – ore 20.30

Brindisi Classica

Rossini, Beethoven, Schumann – La voce eroica

Chiostro di San Paolo Eremita

Giovedì 15 luglio – ore 21

Puglia Book Fest

Emiliano Poddi presenta “Quest’ora sommersa”

Giardino ex Convento Santa Chiara

Venerdì 16 luglio – ore 21

Pinocchio e la sua favola di Pericle Odierna

con la Fanfara del X Reggimento Carabinieri Campania di Napoli

Direttore M° Luca Berardo

Nuovo Teatro Verdi

Sabato 17 e domenica 18 luglio – ore 21.30

Festival Blues

17 luglio: Bari Blues Connection – Nick Becattini Band

18 luglio: Southern Wheat – Di Maggio Connection

Presenta Marco Greco

Piazzale Lenio Flacco

Domenica 18 luglio – ore 21

Youth Soloists

Concerto dell’orchestra giovanile «Ayso String Club»

Direttore M° Teresa Satalino

Piazza Duomo

Domenica 18 luglio – ore 21

Puglia Book Fest

Saverio Tommasi presenta “In fondo basta una parola”

Giardino ex Convento Santa Chiara

Lunedì 19 luglio – ore 20.30

Brindisi Classica

Le colonne sonore del cinema italiano

Chiostro di San Paolo Eremita

Lunedì 19 luglio – ore 21

Puglia Book Fest

Gabriella Genisi presenta “La regola di Santa Croce”

Giardino ex Convento Santa Chiara

Lunedì 19 luglio – ore 19 | Bambini 6-10 anni

Visita Nuovo Teatro Verdi | Scavi archeologici dal foyer

Spettacolo di burattini e attori per bambini

“Iole Girasole e i prati in fiore”

con Paola Giglio e Gianluigi Cosi – Foyer

Partenza Infopoint Palazzo Granafei-Nervegna

Partecipazione gratuita – Prenotazione T. 0831 229 784 o eventbrite.it

Martedì 20 e mercoledì 21 luglio – ore 21

La storia di Hansel e Gretel

Teatro Crest – da un testo di Katia Scarimbolo

Età consigliata: dai 3 anni

Piazza Duomo

Giovedì 22 luglio – ore 19

I Bronzi di Punta del Serrone. Una storia d’identità

Visita al Museo archeologico “Francesco Ribezzo”

Performance musicale con Vincenzo De Nitto

Partenza Infopoint Palazzo Granafei-Nervegna

Partecipazione gratuita – Prenotazione T. 0831 229 784 o eventbrite.it

Giovedì 22 luglio – ore 20.30

Brindisi Classica

Incanto e meditazione – Duo flauto e arpa

Chiostro di San Paolo Eremita

Giovedì 22 luglio – ore 21

Puglia Book Fest

Dario Sardelli presenta “Il venditore di rose”

Giardino ex Convento Santa Chiara

Venerdì 23 luglio – ore 11

Inaugurazione opera Street Art Mr. Wany

Sottopasso via Appia-Centro storico

Venerdì 23 luglio – ore 21

Puglia Book Fest

Antonella Boralevi presenta “Tutto il sole che c’è”

Giardino ex Convento Santa Chiara

Sabato 24 luglio – ore 21

Puglia Book Fest

Elisa Ruotolo presenta “Quel luogo a me proibito”

Giardino ex Convento Santa Chiara

Domenica 25 e lunedì 26 luglio – ore 21

Celestina e la luna

Teatro Crest

Età consigliata: dai 5 anni

Piazza Duomo

Domenica 25 luglio – ore 21

Puglia Book Fest

Jacopo Veneziani presenta “Simmetrie”

Giardino ex Convento Santa Chiara

Martedì 27 luglio – ore 21.30

La Taricata

Made in Brindisi

Piazza Sottile-De Falco

Mercoledì 28 luglio – ore 20.30

Brindisi Classica

Viandante, Dante nel ‘700

Chiostro di San Paolo Eremita

Mercoledì 28 luglio – ore 21

Puglia Book Fest

Caterina Soffici presenta “Quello che possiedi”

Giardino ex Convento Santa Chiara

Giovedì 29 luglio – ore 19 | Bambini (6-10 anni)

Passeggiata didattica sul lungomare

Laboratorio “Dalla riserva alla città: andata e racconto”

con Cooperativa Thalassia

Partenza Infopoint Palazzo Granafei-Nervegna

Partecipazione gratuita – Prenotazione T. 0831 229 784 o eventbrite.it

Sabato 31 luglio – ore 20.30

Brindisi Classica

Poemi e fantasie

Chiostro di San Paolo Eremita

Lunedì 2 agosto – ore 21.30

Altratensione

Made in Brindisi

Piazza Sottile-De Falco

Giovedì 5 agosto – ore 19

Visita guidata sui luoghi delle tradizioni brindisine

Racconti attorno alla tradizione del “Laùro”

con Sara Bevilacqua

Partenza Infopoint Palazzo Granafei-Nervegna

Partecipazione gratuita – Prenotazione T. 0831 229 784 o eventbrite.it

Domenica 8 agosto – ore 5

Concerto all’alba

con Tiziana Columbro (pianoforte) e Nicola Marvulli (violoncello)

ore 4.30: osservazione del cielo stellato

Scalinata Virgilio

Domenica 8 agosto – ore 21.30

Tribemolle

Made in Brindisi

Piazza Sottile-De Falco

Lunedì 9 agosto – ore 19 | Bambini (6-10 anni)

Visita guidata porto antico rione Sciabiche

Performance sulle antiche tecniche di pesca

con Associazione Vogatori Remuri

Partenza Infopoint Palazzo Granafei-Nervegna

Partecipazione gratuita – Prenotazione T. 0831 229 784 o eventbrite.it

Mercoledì 11 agosto – ore 21.30

Rapanà Band

Made in Brindisi

Piazza Sottile-De Falco

Giovedì 12 agosto – ore 19

Visita guidata Castello Svevo

con passaggio dalla Porta Thaon di Revel

Partenza Infopoint Palazzo Granafei-Nervegna

Partecipazione gratuita – Prenotazione T. 0831 229 784 o eventbrite.it

Martedì 17 agosto – ore 20

Gamblin Band – Concerto

Piazza Sottile-De Falco

Venerdì 20 agosto – ore 9-18

Save Biennale

Estemporanea

Bastione San Giacomo

Lunedì 23 agosto – ore 19.30

Salvatore Russo Gypsy Jazz Trio – Concerto al tramonto

Villaggio Pescatori

Mercoledì 25 agosto – ore 5.30

Il suono del risveglio – Concerto all’alba

Porticciolo turistico

Mercoledì 25 agosto – ore 21

Barocco Festival Leonardo Leo – XXIV edizione

Didone ed Enea di Henry Purcell

con Vittorio Sgarbi

e Orchestra Barocca Confraternita de’ Musici

Venerdì 27 agosto – ore 21.30

David e Maceo

Made in Brindisi

Piazza Sottile-De Falco



Sabato 28 agosto – ore 21

Barocco Festival Leonardo Leo – XXIV edizione

Quartetto Haermans – Famiglia Bach

Chiostro dell’Archivio di Stato

Domenica 29 agosto – ore 21.30

Modugno, l’uomo che fece volare il mondo

Made in Brindisi

Piazza Sottile-De Falco

Lunedì 30 agosto – ore 21

Barocco Festival Leonardo Leo – XXIV edizione

Comistioni

con il jazzista Gianluca Petrella

Porto antico – Rione Sciabiche

Martedì 31 agosto – ore 21.30

Nuevo Tango

Made in Brindisi

Piazza Sottile-De Falco

Giovedì 2 settembre – ore 21.30

The Soul Sister

Made in Brindisi

Piazza Sottile-De Falco

dal 3 all’8 settembre

L Anniversario del San Marco nella città di Brindisi

Castello Svevo – Porto di Brindisi

Venerdì 10 settembre – ore 21.30

I Contrabbandisti

Made in Brindisi

Piazza Sottile-De Falco

Giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18 settembre

Nastro Rosa Tour – Marina militare

Porto di Brindisi

Venerdì 17 e sabato 18 settembre

Life After Oil International Film Festival – VIII edizione

Cinema Arena Eden – proiezioni serali dalle ore 21.00 alle ore 00.00

Cinema Teatro Impero – proiezioni pomeridiane dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Domenica 19 settembre – ore 8.30-20

Raduno Lambrette – XX edizione

Lungomare Regina Margherita

Ottobre-dicembre

Brindisi Classica

Prosecuzione stagione concertistica

Brindisi, venerdì 2 luglio 2021