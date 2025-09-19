Presso la sala stampa ‘Antonio Corlianò’ del palasport “Elio Pentassuglia”, questo pomeriggio la Valtur Brindisi ha svelato le divise gara della nuova stagione sportiva, alla presenza di capitan Todor Radonjic e dell’atleta Giovanni Vildera, e analizzato i temi principali a poche ore dalla prima sfida di campionato in programma domenica 21 settembre a Bari in occasione del derby pugliese tra Ruvo di Puglia e Brindisi.

Le parole di coach Piero Bucchi, in procinto di affrontare la settima stagione sulla panchina biancoazzurra (2011-2016; 2024-2025): “Siamo alla vigilia ed è sempre bello avvertire il giusto mix tra emozione e tensione, soprattutto tenendo conto del clima entusiastico delle due tifoserie che troveremo a Bari per una sfida tutta pugliese. Sarà un campionato tosto ed equilibrato, più della metà delle squadre allestite vorranno centrare un posto utile in chiave playoff. Le sensazioni sono positive nonostante un precampionato a dir poco turbolento, sono contento degli arrivi di atleti esperti come Cinciarini e Wojciechowski. Siamo pronti a sgomitare e lottare partita dopo partita, vogliamo dire la nostra ma come sempre sarà il campo e il tempo a valutare i reali valori”.

Il commento di capitan Todor Radonjic: “Conoscevo bene i ragazzi che sono arrivati in estate per i trascorsi da avversari, ma devo dire che la correttezza e il rispetto sono valori che puoi misurare e apprezzare giorno dopo giorno nel lavoro quotidiano e il vissuto insieme. La coesione di gruppo si dimostra nei momenti più difficili, nel corso del Memorial Pentassuglia abbiamo dimostrato di non voler perdere nemmeno in amichevole. Sono fiducioso per il futuro. Sono ufficialmente il capitano ma chi oggi è accanto a me (Vildera, ndr) ha dimostrato di avere valori e umani e professionali per essere un leader del gruppo”.

L’atleta biancoazzurro Giovanni Vildera: “Grazie alle sue qualità umane, e ai rapporti instaurati durante tutta l’annata sportiva con compagni, staff e tifosi, ritengo che Tosho sia il capitano migliore per questo gruppo. Voglio dare il mio contributo per vivere una stagione importante. Siamo un gruppo con un giusto mix di esperienza e voglia di affermarsi. Il campionato sarà lungo e difficile, dobbiamo farci trovare pronti”.

Presenti al tavolo della sala stampa anche il General Manager Tullio Marino e il Direttore Commerciale & Marketing Andrea Fanigliulo, a rappresentanza della società per svelare le nuove divise gara Valtur Brindisi s.s. 2025/26.

“Abbiamo vissuto un’estate complessa – spiega il GM Valtur Brindisi – a fine giugno pensavamo di aver finito di allestire il roster ma al via del raduno i presupposti sono radicalmente cambiati. Siamo stati attenti sul mercato sfruttando le giuste opportunità nate per necessità e la soddisfazione del coach è il miglior feedback che potessimo ottenere. Il lavoro extra campo è stato ancor più importante ed oggi è la giornata giusta per ringraziare chi è al nostro fianco per supportare la società”.

“La famiglia biancoazzurra si presenta ancora numerosa con circa 130 partner – dichiara il direttore commerciale NBB – testimonianza del grande lavoro svolto anche quest’anno. C’è sempre la possibilità e opportunità di new entry a stagione in corso. Vorrei ringraziare tutti i partner, dal main sponsor Valtur fino all’ultimo fornitore, sempre presenti per qualsiasi necessità alle varie richieste e iniziative. Ritornando alle situazioni di campo, non vogliamo o chiediamo fortuna, solamente che la sfortuna ci lasci lavorare. Buona stagione a tutti”.

