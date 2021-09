Oggi 02 settembre, presso la Sala Federico II del Castello Svevo, sede del Comando della Brigata Marina San Marco, il comandante della Brigata ed il sindaco di Brindisi hanno presentato gli eventi e le celebrazioni previsti nell’ambito del 50° anniversario dell’insediamento a Brindisi delle forze anfibie della Marina Militare.

“Il legame tra la città di Brindisi e la Marina Militare è consolidato nel tempo e si è arricchito negli ultimi 50 anni con la presenza della Brigata Marina San Marco. Questa importante ricorrenza è l’occasione per rinsaldare i rapporti e il mio augurio è che si possa proseguire con la stessa intesa verso gli stessi obiettivi anche per il futuro” ha dichiarato il sindaco della città Riccardo Rossi nel corso del suo intervento.

Da domani 03 settembre si apriranno le porte del Castello Svevo affinché tutti possano ammirare uno dei simboli più importanti della città, al cui interno sarà allestita una mostra fotografica che racconterà i momenti salienti vissuti dal personale della forza anfibia della Marina Militare dall’arrivo a Brindisi ad oggi.

Sempre domani, in serata, la dott.ssa Anita Fiaschetti, presenterà il suo libro “Noi siamo la Marina”, racconto della vita di uomini e donne appartenenti alla Forza Armata nelle diverse componenti che la costituiscono.



Domenica 5 settembre segnerà l’inizio degli eventi sportivi. Si inizierà con le gare podistiche organizzata dall’ASD Amatori Brindisi e si proseguirà con regate veliche e gare di canottaggio il lunedì 6 settembre.

Il 7 settembre invece sarà possibile assistere ad una dimostrazione estremamente dinamica ed avvincente delle capacità del 1° e 2° Reggimento San Marco che, con il supporto del Gruppo Mezzi da Sbarco, degli elicotteri della Marina Militare e delle unità cinofile del 3° Reggimento, simuleranno uno sbarco presso il Seno di Ponente del porto cittadino.

In centro città sarà inoltre visitabile una mostra statica dei mezzi, degli equipaggiamenti e dei materiale in dotazione al personale della forza da sbarco.

Si svolgerà invece nel pomeriggio di mercoledì 8, in piazza Flacco, l’evento conclusivo nel corso del quale sarà consegnato il basco agli Ufficiali neo-brevettati che hanno terminato con successo il Corso di Abilitazione Anfibia; sarà inoltre rinnovato il drappo della Bandiera di Guerra del 1° Reggimento San Marco in una solenne cerimonia, al termine della quale si potrà assistere alla prima esibizione nazionale del plotone Silent Drill, il plotone di Alta Rappresentanza della Forza Armata.

Il Comandante della Brigata Marina San Marco, contrammiraglio Luca Anconelli, nel corso della conferenza stampa di stamattina ha ringraziato tutti gli sponsor ed i collaboratori per questo “traguardo raggiunto insieme dopo quasi due anni di distanze interpersonali, lockdown e isolamenti causati dalla pandemia, per celebrare non solo le nozze d’oro tra la Fanteria di Marina e la

meravigliosa città che ci ospita, ma anche l’unione fisica e d’intenti, la collaborazione e la condivisione dei valori fondamentali per mare e per terram…. Brindisi, la città che accoglie materna tutti i Fanti di Marina dal 1971 e ne è diventata fissa dimora e faro nelle mille peripezie della nostra vita operativa”.

Questo il calendario delle celebrazioni:

Venerdì 3 settembre

Dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30 ci sarà l’apertura del Castello Svevo e la mostra fotografica “50 anni del San Marco a Brindisi“. Informazioni e prenotazioni: associazione Le Colonne – segreterialecolonne@gmail.com – tel/whatsapp: 379 2653244. E’ necessario esibire la certificazione verde (green pass). Alle 18, sempre al Castello Svevo, presso la sala Federico II, si svolgerà la presentazione del libro “Noi siamo la Marina” a cura di Anita Fiaschetti. Informazioni e prenotazioni: associazione Le Colonne – segreterialecolonne@gmail.com – tel/whatsapp: 379 2653244 . Per accedere è necessario esibire la certificazione verde (Green Pass).

Domenica 5 settembre

Dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30 ci sarà l’apertura del Castello Svevo e la mostra fotografica “50 anni del San Marco a Brindisi”. Informazioni e prenotazioni: associazione Le Colonne – segreterialecolonne@gmail.com – tel/whatsapp: 379 2653244. Per accedere è necessario esibire la certificazione verde (Green Pass).

Poi la domenica si svolgerà nel segno dello sport, con le gare podistiche a cura della Asd Amatori Brindisi. Partenza ore 9. Due specialità 5mila e 10mila metri, non competitiva. Partenza da viale Regina Margherita (piazzale antistante la sede della Capitaneria di porto) con transito dalla stazione navale. Iscrizioni presso “Cisalfa Sport”, centro commerciale BrinPark nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18.30 alle ore 20.00; parco Cesare Braico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18.30 alle ore 20.00 (info tel. 320-7641898 – tel. 328-6323866).

Lunedì 6 settembre

Dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30 ci sarà l’apertura del Castello Svevo e la mostra fotografica “50 anni del San Marco a Brindisi”. Informazioni e prenotazioni: associazione Le Colonne – segreterialecolonne@gmail.com – tel/whatsapp: 379 2653244. Per accedere è necessario esibire la certificazione verde (Green Pass).

Dalle 10 alle 17 si svolgerà la prima edizione del trofeo “San Marco e città di Brindisi”; regata svolta dal Circolo della vela di Brindisi (imbarcazioni d’altura). Partenza a nord della diga di Punta Riso (direzione Punta Penne). Iscrizioni – https://www.circolovelabrindisi.it – info@circolovelabrindisi.it – telefoni: 329 625 6611 – 388 344 7687 – 335 664 0018.

Presso il porto di Brindisi, dalle 11 alle 12.30, si svolgerà la prima edizione del trofeo “San Marco e città di Brindisi”, veleggiata svolta dalla Lega Navale Italiana a favore dei ragazzi (optimist, laser). Sempre presso il porto di Brindisi, dalle 16 alle 18, si svolgerà la prima edizione del trofeo “San Marco e città di Brindisi”, gara di canottaggio svolta dalla Lega Navale Italiana.

Martedì 7 settembre

Nel piazzale Lenio Flacco, dalle 10 alle 22, si terrà la mostra statica diffusa sugli equipaggiamenti, mezzi e materiali della Brigata Marina San Marco. Per accedere è necessario esibire la certificazione verde (Green Pass). . Sempre dalle 10 alle 22, presso la stazione marittima, ci sarà il “Port day” a cura dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. Dalle 18 alle 19, presso il porto di Brindisi, dimostrazione anfibia con impiego reale degli assetti anfibi della marina militare (unità di superficie, elicotteri, mezzi d’assalto anfibi).

Mercoledì 8 settembre

Nel piazzale Lenio Flacco, dalle 10 alle 22, si terrà la mostra statica diffusa sugli equipaggiamenti, mezzi e materiali della brigata marina San Marco. E’ necessario esibire la certificazione verde (green pass). Sempre nel piazzale Lenio Flacco, dalle 16.30 alle 18.30, si svolgerà la cerimonia di consegna del basco al corso di abilitazione anfibia, rinnovo del drappo della Bandiera Di Guerra del I° reggimento San Marco e dimostrazione del Silent Drill Platoon del San Marco. Ingresso con invito – Per accedere è necessario esibire la certificazione verde (Green Pass).

Infine, notte bianca città di Brindisi con apertura notturna attività commerciali e musei