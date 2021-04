L’edizione di “Made in Brindisi” 2020 è stata una rassegna artistica sviluppata da artisti brindisini con risultati ben oltre le aspettative. Le notevoli difficoltà progettuali con cui gli organizzatori si sono scontrati, complice il periodo post-lockdown, sono state ripagate da un grandissimo riscontro oggettivo in termini di interesse e di critica. Fra artisti, fonici, tecnici, stewards, fotografi, addetti al catering, grafici, hanno lavorato alla riuscita di “Made in Brindisi 2020” più di 150 operatori, creando un indotto economico importante per la comunità. La varietà dell’offerta artistica, la qualità di tutti gli artisti partecipanti, ed una gestione impeccabile delle disposizioni in materia Covid19 hanno portato “Made in Brindisi” e Piazza “Sottile-De Falco” ad essere un caposaldo dell’estate brindisina 2020.

L’edizione 2021 di “Made in Brindisi” punta a ripetere il successo dello scorso anno coinvolgendo artisti brindisini e provinciali con la programmazione di circa 2 eventi settimanali, riportando il centro storico ad essere un luogo attrattivo e sicuro investendo risorse economiche contenute, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Tante le novità rispetto all’edizione del 2020 , tra le quali

l’implementazione delle location, oltre la meravigliosa cornice di piazza Sottile De falco, utilizzare le scalinate Virgiliane, e inoltre alcuni appuntamenti itineranti progettati per le periferie, per il centro storico e per il lungomare.

Capofila tra i partner della proposta sono l’Associazione di Promozione Sociale Guerrilla Artis di Tore Nobile, l’agenzia di animazione e spettacolo Mamadema Animation di Michele e Pietro Maggio, ed Efisio Panzano, a cui si uniscono una pluralità di soggetti operanti nel settore degli eventi culturali, quali artisti, operatori tecnici, grafici, videomaker, associazioni, cooperative, aziende private.

Le proposte artistiche prese in esame tra teatro, musica, spettacoli per bambini , saranno selezionate attraverso una manifestazione di interesse lanciata nell’ambiente culturale della provincia, dando la possibilità a tutte le risorse artistiche locali di proporsi.

“L’approvazione di tale progetto da parte dell’ Amministrazione Comunale – commentano gli organizzatori – darebbe un segnale importante di fiducia nella continuità di un progetto unico per la città di Brindisi, contribuendo alla cooperazione delle tantissime realtà esistenti nel comparto artistico-culturale.”