Torna alla vittoria la Junior Fasano, che nell’11^ giornata della Serie A Gold supera a domicilio il Pressano con il punteggio di 27-29 al termine di una partita intensa ed equilibrata sino alla fine.

Al PaLavis i fasanesi partono sullo 0-2, sono raggiunti sul 3-3 al 7’ e finiscono sotto di 2 all’11’ (6-4), ritrovandosi poi nuovamente sul +2 al 16’ (9-11). A farla da padrona sono le parate dei due portieri, Loizos e Sibilio, ed anche, soprattutto nella parte finale della prima frazione, qualche imprecisione di troppo, che di fatto non permette a nessuna delle due squadre di prendere il largo. Al 21’ il tabellone recita l’11-11, che diventa 14-14 al 27’, con gli ospiti unici a segnare prima dell’intervallo, rientrando negli spogliatoi sul 14-15.

L’avvio di ripresa è favorevole ai trentini, che ribaltano il punteggio portandosi sul 18-16 al 34’, ed in seguito toccando il primo +3 di serata al 40’ (20-17). La Junior però, proverbialmente non molla mai, grazie anche alla grande serata del proprio numero 1, ed al 45’ è di nuovo parità (21-21), con la rimonta che viene replicata, questa volta in maniera ulteriormente efficace e decisiva, tra il 50’ ed il 55’, quando il 24-22 per il Pressano viene ribaltato da uno 0-4 biancazzurro (24-26 a 5’ dalla conclusione). I gialloneri provano a restare in scia, ma il 25-28 a 2’ dalla sirena di fatto mette in ghiaccio il successo dei campioni d’Italia in carica, che gestiscono il vantaggio sino al 27-29 finale. Conquistati due punti che potrebbero rivelarsi preziosi in ottica qualificazioni alle Finals di Coppa Italia, Zeljko Beharevic e compagni sono ora attesi dalla gara casalinga contro il Siracusa, in programma alle 19 di sabato prossimo, 23 novembre.

“Abbiamo conquistato una grande vittoria contro una squadra solida in attacco ed in difesa e con un bravissimo portiere – dichiara coach Domenico Iaia – Volevamo fortemente questo successo per dimostrare, qualora ce ne fosse bisogno, che, nonostante tutte le avversità, siamo un gruppo di guerrieri. Un plauso va a tutti, dal primo all’ultimo, con una menzione particolare per il nostro portiere Simone Sibilio, che ha fatto un’eccellente prestazione e non ha fatto pesare l’assenza di Leban. Adesso abbiamo una classifica che, pur con qualche recriminazione, più rispecchia il nostro lavoro, ed inoltre abbiamo dimostrato che siamo vivi, e che al completo possiamo giocarcela contro tutti. Un grande ringraziamento, infine, va ai nostri tifosi calorosissimi che ci hanno seguito anche qui a Lavis”.

Tabellino

Pressano-Junior Fasano 27-29 (14-15 p.t.)

Pressano: M. Moser 1, Villotti, N. Rossi 4, D’Antino 2, F. Rossi, Mazzucchi, Pilati, Martinati, Hamouda 9, Piffer, Folgheraiter, N. Moser, Loizos, Vagnoni 2, Soria 2, Fraj 2. All.: Branko Dumnic.

Junior Fasano: Sibilio, Guarini, Boggia 2, Rivan Rodriguez, Pugliese 3, Leban, Notarangelo 7, Cantore 4, Marinho Da Cunha 7, Beharevic, Capello Cardozo, Mizzoni 6, Borlegui, Montalto, Rubino. All.: Domenico Iaia.

Arbitri: Dionisi-Maccarone.

Risultati 11^ giornata:

Teamnetwork Albatro Siracusa-Bozen 26-25, Macagi Cingoli-Secchia Rubiera 27-26, Camerano-Brixen 23-35, Pressano-Junior Fasano 27-29, Raimond Sassari-Alperia Black Devils Merano 21-26, Sparer Eppan-Cassano Magnago 28-28, Conversano-Publiesse Chiaravalle 36-18.

Classifica:

Conversano 20, Cassano Magnago, Teamnetwork Albatro Siracusa e Raimond Sassari 18, Alperia Black Devils Merano 16, Bozen 14, Brixen, Junior Fasano e Pressano 11, Sparer Eppan 6, Macagi Cingoli 5, Camerano* e Publiesse Chiaravalle* 2, Secchia Rubiera 0. *Una partita da recuperare.

Prossimo turno (23/11):

Camerano-Secchia Rubiera, Bozen-Macagi Cingoli, Publiesse Chiaravalle-Sparer Eppan, Cassano Magnago-Pressano, Junior Fasano-Teamnetwork Albatro Siracusa (ore 19), Alperia Black Devils Merano-Conversano, Brixen-Raimond Sassari.

