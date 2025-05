Il 24 maggio presso il Palazzetto dei Nobili de L’Aquila, è stato attribuito a Luciana Pastorelli, brindisina di nascita e residente in Toscana, il “Premio Agape Caffè Letterari D’Italia e D’Europa”, intitolato ad Angelo Autore, nella sezione Cultura Sociale, con la seguente motivazione: “ A Luciana Pastorelli, per la sua opera comunicativa intrisa di valori culturali ed estetici.”

Racconta Luciana Pastorelli: “Sono particolarmente felice per il riconoscimento legato principalmente alla mia attività nell’Organizzazione di Volontariato LaAV – Letture ad alta voce. Ho sempre creduto nell’importanza della lettura come momento d’incontro e condivisione. Sedici anni fa, dall’intuizione del Prof. Federico Batini (professore di pedagogia sperimentale e della ricerca educativa presso l’università di Perugia), ad Arezzo è nato il movimento di LaAV – Letture ad alta voce, di cui ho compreso le grandissime potenzialità del motto “Io leggo per gli altri”.

In passato sono stata Presidente di Nausika, un’ associazione culturale a cui LaAV era collegata. Nel 2023 LaAV si è trasformata in un ODV ed io sono tra i soci fondatori”. La pratica della Lettura ad Alta Voce come “servizio” ha coinvolto tantissime persone di tutte le età nel corso degli anni.

Oggi in Italia ci sono oltre 1100 volontari che si impegnano a donare la propria voce in contesti diversi. In particolare LaAV è presente negli ospedali, nei reparti pediatrici, oncologici e a lunga degenza.

I servizi vengono prestati presso i centri diurni per anziani, nelle strutture che ospitano i malati di Alzheimer, nelle comunità residenziali per soggetti deboli, negli spazi ricreativi per gli adolescenti a rischio. Attraverso la lettura e i volontari si offre attenzione e cura e una opportunità di apertura e di crescita personale. Dal 2019 il progetto “Voci di dentro” ha scelto la Casa Circondariale di Arezzo per svolgere la propria attività di volontariato.

Da quest’anno le “Voci da dentro” raggiungono anche il mondo esterno attraverso i podcast trasmessi dall’emittente RadioLaAV. “La lettura ad alta voce è divenuta un prezioso strumento che aiuta a mettersi nei panni altrui” – racconta Luciana Pastorelli – “a riconoscere e gestire le proprie emozioni e soprattutto a valorizzare il dono della condivisione e della reciprocità. Ha permesso di aprire gli occhi su nuovi orizzonti, di coltivare la speranza e di essere protagonisti”.

MARCO GRECO