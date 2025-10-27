La colonna romana illuminata di rosa dalla serata odierna fino a venerdì 31 ottobre prossimo ricorda a tutti l’importanza della prevenzione. Ma le donne di Brindisi e per esse le rappresentanti della Commissione Pari Opportunità del Comune capoluogo vogliono andare oltre, aiutare a riflettere e ad affrontare i temi che più sono loro pertinenti, considerato il “Pianeta Donna” soprattutto dal punto di vista della salute.

Per questo la Commissione ha organizzato “Conversazione sulla Prevenzione delle Malattie della Donna”, evento che si svolgerà venerdì 31 ottobre prossimo, con inizio alle ore 18,30 nella Sala della Colonna di Palazzo Granafei-Nervegna. Moderati dalla Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Brindisi, Ernestina Sicilia, infatti, a conversare con gli intervenuti saranno il senologo-radiologo, Alessandro Galiano; il cardiologo Gian Paolo Giorda e il ginecologo Massimo Stomati. “Gli specialisti coinvolti nella serata – dice la Presidente della Commissione Pari Opportunità, Ernestina Sicilia – saranno disponibili a rispondere a qualsiasi domanda. Per questo – prosegue – abbiamo voluto pensare all’evento in forma di conversazione, nel corso della quale si potrà dialogare in modo libero attorno ai temi delle malattie femminili, sui quali occorre avere la massima attenzione per prevenirle…”.