Valtur Brindisi al primo giorno di raduno di gruppo. Il gruppo squadra si è radunato questo pomeriggio al PalaPentassuglia, primo atto di una lunga e impegnativa stagione in cui i biancoazzurri potranno sempre contare sul supporto della tifoseria brindisina, presente sin dal ‘day one’ per sostenere i propri beniamini.

Il team biancoazzurro, non ancora al completo in attesa dell’arrivo di Zach Copeland, si è riunito per la prima volta nella struttura di Contrada Masseriola per un breve meeting di gruppo, prima di trasferirsi alla volta dello stadio Franco Fanuzzi per una seduta prettamente di parte atletica, sotto la guida del preparatore fisico Davide Bocci.

Lo staff tecnico, formato dal capo allenatore Piero Bucchi e dall’assistente Marco Cardillo, ha potuto visionare i primi movimenti e impressioni dei nuovi arrivi. Non prenderà parte alla prima fase di precampionato il vice allenatore Marco Esposito, impegnato nell’esperienza europea con la Nazionale Georgiana in vista della partecipazione alla manifestazione FIBA EuroBasket 2025, in programma dal 27 agosto al 14 settembre.

Aggregati alla prima squadra per la fase di preparazione atletica Lorenzo Baldasso e Alfonso Zampogna (in arrivo nelle prossime ore in città) e gli atleti provenienti dal settore giovanile Valtur Brindisi e dalla collaborazione sportiva con la società locale Assi Brindisi Matteo Valente, Goffredo Errico, Matteo Montanile, Zouby Ouattara, Mouhamed Thioye.

La fase di preseason proseguirà in vari step in ottica del primo impegno ufficiale, la prima giornata del campionato di SerieA2 fissata per domenica 21settembre, il derby pugliese tra Valtur Brindisi e Crifo Wines Ruvo di Puglia.

Questo il programma delineato:

23 agosto: scrimmage Valtur Brindisi–Ruvo di Puglia a Fasano (porte chiuse).

27 agosto: ‘Valtur Cup’ Valtur Brindisi–Patrioti Levice (SVK) a Ostuni.

30 agosto: amichevole Valtur Brindisi– Givova Scafati a Barletta.

6-7 settembre: torneo a Penne (PE): Brindisi – Avellino – Roseto – Ruvo di Puglia.

12 settembre: presentazione squadra alla Scalinata Virgilio, Brindisi.

13 settembre: ‘XIV Memorial Elio Pentassuglia’ Valtur Brindisi–Avellino a Brindisi.

La prima giornata del campionato di SerieA2 è fissata per domenica 21settembre, il derby pugliese tra Valtur Brindisi e Crifo Wines Ruvo di Puglia.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi