Primo turno infrasettimanale degli otto totali in programma nella stagione 2025/26 di Serie A, il PalaPentassuglia sarà teatro di una sfida tra due contendenti con ambizioni di alta classifica e campionato di vertice.

Brindisi e Scafati si ritrovano in campo da avversari, dopo i precedenti nella massima serie nelle recenti stagioni 2022/23 e 2023/24 con il bilancio di tre vittorie per i campani e una per i pugliesi, di cui quattro gare su cinque terminate con una differenza minima tra 1 e 5 punti.

Palla a due in programma mercoledì 8 ottobre alle ore 20:30 al PalaPentassuglia di Brindisi.

Biglietti in vendita a partire da €12 al New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (martedì 09:30-13:00; 16:45-20:15, mercoledì 09:30-13:00; 16:45-18:15), online sul sito www.vivaticket.it, punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio e al botteghino del palasport con apertura 90 minuti prima della palla a due.

Si informa che i tagliandi sono nominativi e non cedibili a terzi. All’ingresso del palasport sarà dunque necessario presentare il biglietto e un documento di identità valido, che sarà richiesto dal personale di controllo.

Diversi ex della partita nelle due rispettive squadre: Antonio Iannuzzi, in forza alla Givova, è stato un giocatore biancoazzurro nella stagione 2019/20 in Serie A collezionando due presenze in Supercoppa Italiana e tredici partite disputate in LBA; Bruno Mascolo, nuovo capitano di Scafati, in biancoazzurro nella stagione 2022/23 in Serie A ad oltre 8 punti di media in regular season prima di accettare la proposta dalla Virtus Bologna in Euroleague; Aristide Mouaha, nella stagione 2023/24 all’esordio nel massimo campionato Lega A a Scafati, club con cui ottiene la salvezza e parte in quintetto nel finale di stagione; Andrea Cinciarini, fresco ex reduce dall’annata in Campania alla media di 11.8 punti e miglior assistman della Serie A 2024/25 a quota 212 totali.

Queste le parole dell’atleta Valtur Brindisi, Aristide Mouaha: “L’esito finale della partita di Livorno ci ha lasciato parecchio rammarico e grande voglia di riscatto. Non siamo stati in grado di giocare la nostra pallacanestro, abbiamo commesso un passo falso e ne siamo consapevoli. Dobbiamo subito mettere in campo le nostre qualità e la nostra forza di squadra a partire da mercoledì sera. Scafati è una delle maggiori forze del campionato, club candidato a giocarsi le proprie carte per la promozione a fine campionato. Sono reduci da una prestazione di gran calibro contro una squadra solida come l’Urania Milano. Sappiamo che ci attende una vera battaglia in campo, con l’aiuto del nostro caloroso pubblico vogliamo assolutamente tornare alla vittoria”.

Il match Brindisi-Scafati sarà proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass mercoledì sera a partire dalle ore 20:30. Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

La partita sarà trasmessa in differita giovedì pomeriggio alle ore 17:30 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner biancoazzurro.



Ufficio Stampa Valtur Brindisi