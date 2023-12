Continuano le attività per ricerca operativa in materia di monitoraggio e controllo ambientale nel territorio del Comune di Mesagne

Martedì 5 dicembre 2023 alle ore 15:00 il Comune di Mesagne e i partner della Ricerca Ambiente e Salute – ARPA Puglia, ASL Brindisi, AReSS Puglia e Regione Puglia – in collaborazione con la Consulta cittadina Ambiente e Salute, invitano ad una passeggiata di comunità, un’iniziativa che si svolgerà nell’ambito delle azioni di monitoraggio e controllo ambientale nel territorio comunale. Sarà il dott. Roberto Barnaba, esperto ARPA Puglia, a guidare l’incontro organizzato per approfondire le conoscenze sugli impianti elettromagnetici e il loro rapporto con la salute umana. L’itinerario: alle ore 15, partenza dall’atrio del Comune alle ore 15, piazza Cavour, via degli Ionima. Si parlerà di: impianto radiotrasmittenti, cenni di normativa e limiti di legge, differenze tra telefonia cellulare e broadcasting, principi di funzionamento dei due impianti, tecnologie trasmissive di una srb – stazione radio base di telefonia cellulare (GSM, UMTS, LTE, 5G), come si effettua una misura di campo elettrico, accorgimenti pratici per limitare le immissioni elettromagnetiche da dispositivo cellulare. Per partecipare, iscriversi al seguente link: https://www.eventbrite.co.uk/e/biglietti-passeggiata-di-comunita-765609648067?aff=oddtdtcreator o recarsi direttamente nel luogo indicato. La partecipazione è gratuita.